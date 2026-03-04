26年度2次試験実施　理系数学難化の声多数、国語で７カ月前の新刊から出題

2026年度東大入学者選抜（一般選抜）の第2次学力試験の筆記試験が2月25〜26 日に、理科は本郷キャンパスで、文科は駒場Iキャンパスで実施された。志願者数は8329人（昨年比約100人減）。例年通り25日に国語と数学、26日に地理歴史と理科、外国語の試験が実施された。27日には理III受験者対象の面接試験が行われる。外国学校卒業学生特別選考の第2次選考のうち小論文・学力試験も、25〜26日に行われた。

国語の第1問では、紀伊國屋じんぶん大賞2026で大賞受賞の『斜め論』（筑摩書房）が出題。昨年8月の刊行で、同年度中に大きく話題になった本が出題されたのは異例。理系の数学についてSNS 上で「大幅な難化」と発信する受験生が多く、講評でも難化と見る大手予備校が複数あり、特に第6問を難とする評価が目立った。

一般入試の成績は、共通テストの成績（1000点満点を110点満点に換算）と2次試験の成績（440点満点）とを総合して算出される。合格者番号の一覧は3月10日正午ごろ、東大のウェブサイト上で発表され、個別の合否はウェブシステム上でも照会できる。本年度も本郷キャンパスでの番号掲示は行われない。

東京大学新聞社では、入試問題の解答・講評を掲載した『前期入試問題解答号』を3月7日付けで発行します。履修者の多い科目についての分析はもちろん、フランス語・ドイツ語・中国語・韓国朝鮮語についても解答・講評を作成しています。