     

最新ニュース

2026年3月4日

26年度2次試験実施　理系数学難化の声多数、国語で７カ月前の新刊から出題

試験開始を待つ学生たち
（写真）国語の試験問題が配布され、刻々と開始が近づく＝2月25日、本郷キャンパス法文1号館で（撮影・平井蒼冴）

 

　2026年度東大入学者選抜（一般選抜）の第2次学力試験の筆記試験が2月25〜26 日に、理科は本郷キャンパスで、文科は駒場Iキャンパスで実施された。志願者数は8329人（昨年比約100人減）。例年通り25日に国語と数学、26日に地理歴史と理科、外国語の試験が実施された。27日には理III受験者対象の面接試験が行われる。外国学校卒業学生特別選考の第2次選考のうち小論文・学力試験も、25〜26日に行われた。

 

　国語の第1問では、紀伊國屋じんぶん大賞2026で大賞受賞の『斜め論』（筑摩書房）が出題。昨年8月の刊行で、同年度中に大きく話題になった本が出題されたのは異例。理系の数学についてSNS 上で「大幅な難化」と発信する受験生が多く、講評でも難化と見る大手予備校が複数あり、特に第6問を難とする評価が目立った。 

 

　一般入試の成績は、共通テストの成績（1000点満点を110点満点に換算）と2次試験の成績（440点満点）とを総合して算出される。合格者番号の一覧は3月10日正午ごろ、東大のウェブサイト上で発表され、個別の合否はウェブシステム上でも照会できる。本年度も本郷キャンパスでの番号掲示は行われない。

 

　東京大学新聞社では、入試問題の解答・講評を掲載した『前期入試問題解答号』を3月7日付けで発行します。履修者の多い科目についての分析はもちろん、フランス語・ドイツ語・中国語・韓国朝鮮語についても解答・講評を作成しています。

アバター画像 東大新聞オンライン

「東大の知をひらく」のテーマのもと、東大生の編集部員が運営しています。東大生や教授、卒業生のインタビューを中心に、いま東京大学で何が起こっているのかをお伝えします。

合わせて読みたい

ニュース

【寄稿】TEDxUTokyo 2025実行委員会「TEDxUTokyo 2025 “でこぼこ”」を4/27に開催

2025年04月20日

ニュース

THE世界大学ランキング　東大は2年連続36位　トップ100に国内2校のみ

2020年09月18日

受験

【受験生応援】東大多浪物語①

2016年02月13日

ニュース

東大医学系教授、収賄疑いで逮捕　社会連携講座絡み接待受ける　総長「言語道断で、遺憾」

2026年01月26日

ニュース

文科省が大学評価を公表　英語教育に一定の評価　個人情報管理などに指摘も

2016年11月30日

ニュース

2018年度から復活の理科三類面接、過去の試験では何が問われたのか

2016年03月24日

タグから記事を検索

AI OBOG アメフト キャリア キャンパス キャンパスのひと キャンパスライフ ジェンダー スポーツ テクノロジー 五月祭 仕事 入試・受験 受験 受験生応援 国際 大学 大学生活 大学院 学生生活 寄稿 就活 就職 工学 政治 教育 文化 新型コロナウイルス 本郷 東京六大学野球 東大 東大教員 東大新聞 留学 研究 社会 総長 起業 軟式野球 連載 部活・サークル 野球 駒場 駒場祭 お役立ち情報

東京大学新聞社からのお知らせ

2026年2月号『就職特集号I』

2025年 東京大学入学記念アルバム　残りあとわずかです

2026年1月号『食のかたち特集号』

2025年12月号『年末特集号』

recruit




TOPに戻る