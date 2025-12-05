ニュース

2025年12月6日

東大松尾研、LLM講座の資料を無料で公開

　東大大学院工学系研究科の松尾・岩澤研究室は「大規模言語モデル講座2024」の講義資料の全てをWebサイト上で無料公開した。全12回の授業でChatGPTに代表されるLLM（Large Language Models、大規模言語モデル）の原理から応用までを幅広く学べる。

 

　LLM講座はLLMに関する体系的な知識と、実践的なスキルの習得を目的とする。同研究室が世界に先駆けて体系的に構築したオンライン講座で、昨年までに延べ6000人以上が受講した。

 

　資料は昨年秋の講座で使用されたもの。同研究室が開講する他のAI講座では通常、講座の資料は公開されないが、社会的なニーズの強いLLMに関する講座の資料を8月1日より特別に公開した。

 

　今年度も「LLM講座2025」がオンラインで開講される。基礎編と応用編の2部構成で、受講には①大学レベルの線形代数、微分積分、確率論・統計学に関する知識と、②機械学習の基礎知識と、基礎的な実装ができることが推奨される。

 

　松尾・岩澤研究室は「時代の『先駆者』を育み、送り出す。」をミッションに、ディープラーニングを軸としたAI研究を行っている。東大外への教育コンテンツの配信や、企業との共同研究、スタートアップ支援など社会実装にも注力している。

 

　これまでに提供してきたAI入門「グローバル消費インテリジェンス寄付講座（GCI講座）」や「Deep Learning基礎講座」に加え、生成AIの基盤技術である「LLM（大規模言語モデル）の基礎編 / 応用編」、半導体ハードウェアの設計・開発スキルを習得する「AIと半導体」、さらには近年注目を集めるロボティクス分野「フィジカルAI」、AIを実践的に活用するためのエンジニアリング方法を学ぶ「AIエンジニアリング実践講座」など、時代のニーズに応じた多様なAI講座を拡充し、継続的に展開している。

 

　各講座により募集期間が異なるため、興味のある方は松尾研の公式ホームページおよび公式SNS（XFacebook）をご覧いただきたい。

 

　なお、現在、募集中の講座詳細はこちらから。

 

アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

