インタビュー

2025年12月18日

【六大学野球2025を振り返る】プロ入りした宮台康平以来の「2勝投手」 松本慎之介選手

 

　秋季リーグ戦では昨秋同様2勝を挙げ、勝ち点には届かなかったものの、素晴らしい戦いをした硬式野球部。今年は春季リーグ戦から2年生の活躍が目立ち、東大野球部の層の厚さが表れた1年だった。今回は、秋季リーグ戦で規定投球回をクリアし、先発で2勝を挙げた松本慎之介投手（理Ⅰ・2年）に話を聞いた。（取材、撮影・吉野祥生）

 

東大球場にて


──松本選手は高校時代、國學院久我山高校でセンバツベスト4を経験しました。現在、高校時代の経験はどのように生きていると考えていますか

 

　自分の中では全然野球エリートではなかったという感覚です。中学時代は試合にほとんど勝ったことはなかったのですが、高校でやはり自分の目標としていた甲子園に出られて、自分の持っている以上の力を出したというのが、今でも深いところで少し自信になっています。春の甲子園に出場した後に、夏の大会は地方大会で負けてしまい、やはり能力で勝てなかったという思いもあります。甲子園でできた良い経験と、やっぱりまだまだだなという経験のどちらもできたというのが、今の自分の野球をやるモチベーションにも、自信にもなっています。
　

──東大野球部に入部し、最初の1年春を無失点で終えましたが、1年秋では一転打ち込まれました。甲子園で対戦した打者と東京六大学野球の打者のレベルの違いはありましたか
　

　実は1年春では違いをまだ感じておらず、この時は意外に変わらないなというイメージを持ってしまっていたという感じです。しかし、1年秋になるとやはり六大学の打者が対応してくるというようなところがありました。実のところ、単純にその1年春がたまたまうまくいってしまったというところが大きかったかなと思います。

 

──その後先発としての役割も期待されるようになりました。先発として心掛けたことや、取り組んだことはありますか

 

　1年秋が完全な実力不足だったので、ストレートの球速をあげたいと考え、どうにかしようと頑張ったのですが、なかなか結果的にうまくいきませんでした。変化球もストレートと偽装ができていなかったという課題があったのですが、そちらを改善できた点でうまくいったと思います。スタミナが必要な先発に備えてランニングもしていたのですが、足りていなかった投球能力を上げないと先発にもなれないので、そちらを重点的に頑張りました。


──そして秋季リーグ戦開幕前には大久保監督が小紙のインタビューで「最も成長した選手」として松本選手を挙げていました。どのような点に取り組んだ結果だと考えていますか

 

　春から秋にかけては、自分の能力を一気に上げていくよりは、実践の中でコントロールを本当に意識して練習していました。また、タイミングの外し方や目線だとか、このバッターにはどういうところに投げるのがいいかという投球技術を磨きました。自分で考える部分も結構多いのですが、バッテリーを組む杉浦海大捕手（法・4年）からの指示で、納得したことも多かったです。

 

──秋季リーグ戦では早大戦・明大戦とロングリリーフを任されましたが、慶大戦から1回戦の先発に変わりました。その際の心境はいかがでしたか

 

　あまり渡辺向輝投手（農・4年）の調子が良くなくて、自分が思ったよりも調子が良かったというところで、「次から行くよ」とは言われていたのですが、正直とても緊張しました。当初はやはり2回戦で先発するという想定ではあり、狙ってはいたのですが本当に1回戦で投げることになって。

 

　チームの中でも、リーグ戦が始まったくらいから、勝ち点取るなら慶大だろうという感じがありました。その中でカギは自分ということで。この代で勝ち点取れるかどうかっていうのもかかってくる1回戦を、やはり取らなければと思いました。一度ミスをしたら、ほぼこの代で勝ち点は無理だろうという感じだったので、プレッシャーもありました。


──結果的に慶大1回戦は3－6で勝利し、勝利投手となりました


　シンプルにとても楽しかった試合ですね。慶大はホームランを打てる打者が多くそろっているのですが、その分弱点を突けば、点数は取られないという自信はあったので、そこだけミスをしないようにと思いながら投げていました。結果的に、6回途中まで投げられたので、本当にほっとしたというか、うまくいったなという感じです。当日は雨が降っていましたが、コントロールを保つ練習は多くやっていたので、自信がありました。しかし、足が少し滑るので、ぐっと球を押さえつけないといけなくて、それでマメができてしまいました。それが初めてだったので、少しうまくいかない部分ではありました。

 

雨がやや強く降る中、6回途中まで2失点で抑えた松本

 

──しかし、立大1回戦では先発したものの、本塁打3本を打ち込まれて3回で降板となってしまいました。ここはどのように分析されていますか

 

　立大戦に関しては、自分の分析が結構外れてしまって、ここ投げたら大丈夫だろうというところを打たれてしまったというのがあり、なかなか切り替えができないこともありました。力量差のようなものは感じつつ、僕はもともとゴロを打たせる投手なので、その中でやはりフライを次々と打たれてしまったという点や、もっと三振を取れるようにしていかないと、たまにこのようなことが起きてしまう点で、実力のなさを感じました。
　　

──その後の法大1回戦でも先発し、7回1失点で今季2勝目を挙げました

 

　正直なところ、僕からしたら法大は打撃陣の力で言うと、慶大より手強いので、それにどう対抗しようかなというのはすごく悩んでいた部分でした。そこでいろいろな動画を見ながら分析して、自分が思ったよりうまく投げられたところもあって、なんとか抑えられたという形です。慶大1回戦は必然的に抑えられた感じだったのですが、法大1回戦はもう本当に危ない橋をずっと渡りながら、「ああ、危ない危ない」というのが重なって、なんとかうまくいったっていう感じですね。もしかすると、打ち込まれた立大1回戦とちょっと同じようになるかなという気もしていたのですが、それはなんとか大丈夫でした。

 

松本は法大1回戦でも雨の中好投し勝ち投手となった

 

──今シーズン2勝を挙げ、結果的に春先に掲げた自身の目標を達成しました。その点をどう捉えていますか

 

　2勝できたのは本当に自分の中で自信になったし、求めていたものではあったので、とてもうれしいです。ただ勝ち点取れなかったというのが、すごく自分の中で気になっています。勝ち点を目標にしてやっていて、これだけメンバーがそろっている中で、勝ち点を取れなかったという。自分も結構うまくはいったんですけど、やっぱり勝ち点はとても高い壁な気がしてしまっています。勝ったほうが勝ち点という法大3回戦で投げて、あまりうまくいかなかったのが大きいです。もっと成長して、圧倒的な実力をつけないといけないな、と。勝ち点をなかなか取れないというのはすごく感じましたね。僕は基本ピッチャーがとても良かったら、なんとかなるかなとは思っているので、だからこそ自分が成長しなきゃいけないと思う側面はすごく大きいかなというふうに思います。

 

──来年は4年生が卒業し、松本選手がチームの投手の主軸になっていくと思いますが、特に重点的に取り組みたいことや抱負があれば教えてください

 

　本当に期待され、いろいろな方から励ましもいただきますが、期待されるということは、他のチームからの対策が厚くなってきてしまうと思うので、今年以上の成績を残すには、自分がもっともっと進化していかないと、多分来春でもめった打ちになっているかなとも思います。ですから、自分がどうにか成長したいな、と思います。重点的に取り組みたいのは球速です。そこさえできれば、多少調子が悪くても安定して、成績は残すことができると思うので。とにかく球速を上げて、ストレートの質の向上ですね。そうなったら、運要素に頼らないで、きちんと安定して勝つことができる投手になれるんじゃないかなと思っているので、そこを取り組んでいきたいなという感じです。

 

　僕の中では来春に勝ち点1、欲張りすぎかもしれませんが、できれば勝ち点2まで取ってきたいです。そうしたら、ピッチャー次第では、来秋東大が最下位脱出することも可能だと思うので、まずはそこを狙っていきたいなと思っています。

アバター画像 吉野 祥生

文科Ⅲ類２年。部活・サークル面チーフ（2025年3月～）。地理や気象が好き。中高では軟式野球をやっていました。学生目線から東大の魅力や課題を言葉の限り伝え、読者のみなさんと共有したいです。

