【六大学野球2025を振り返る】リーグ戦2本塁打のパワーと安定した守備が魅力　秋元諒選手

秋季リーグ戦では昨秋同様2勝を挙げ、勝ち点には届かなかったものの、素晴らしい戦いをした硬式野球部。今年は春季リーグ戦から2年生の活躍が目立ち、東大野球部の層の厚さが表れた1年だった。今回は、1年間サードやセカンドでレギュラーを務め、春には2本塁打を放つなど攻守に活躍した秋元諒内野手（文Ⅰ・2年）に話を聞いた。（取材、撮影・吉野祥生）

──秋元選手は昨年リーグ戦に出場経験がありませんでしたが、今年の春季リーグ戦でレギュラーに抜擢されました。どのような競争があったのか教えてください

昨年の今頃の時期には、内野手は誰がどう起用されるということは全然決まっていなかったので、そこから競争という段階になりました。自分は春季リーグ戦前のオープン戦などで、打撃がほかの選手よりも良かったので、使っていただけたのかなと思います。自分の魅力はやはりフルスイングです。リーグ戦でも何本かヒットも出て、僕がスタメンで出場していましたが、僕以外にも良い先輩方がたくさんいるので本当に気楽な感じでできたと思います。

──自身の神宮デビューとなった春季開幕戦では、いきなり本塁打を放ちました。この場面はどのような狙いで打席に入ったのでしょうか

まだ自分の経験も浅いですし、それほど打てるものではないだろうなと思っていたので、狙いというよりは思い切ってとりあえずフルスイングしようと思って、打席に入りました。あの場面は、フルカウントと追い込まれていたので、どの球にも対応しないといけませんでした。マウンドの早大・伊藤樹投手がサインに何回も首を横に振っていて、インコースもあるなと感じました。

──終わってみれば春季、秋季通しても安定された成績を残しましたが、その要因はどのような点でしょうか

打撃に関しては下のレベルで安定してしまい、もっと上げていかなければいけないなと考えています。ある程度試合やらせていただいて、今の実力なので、良い意味で安定したという感じではないですね。

──守備では失策も少なく安定感があるように感じられましたが、心掛けていることを教えてください

秋では主にセカンドを守り、投手が打ち取った打球はしっかりアウトにしようと心掛けました。そのために、守備ではしっかり止めて、一塁に投げる。あまり難しく考えず、基本的なことを意識していました。あとは、自分に自信を持つことです。緊張した場面だとどうしてもエラーしたくないあまり、打球が飛んできてほしくないと思う人もいますが、僕は「自分のところに飛んで来い」というマインドでいます。

──秋にセカンドに入るようになってからは、ショート樋口選手と二遊間を組みましたが、その連携で意識していることはありますか

樋口は、守備は一番うまいと思いますし安定もしているので、任せられるところはもうしっかり樋口に任せようという意識はあります。樋口は「野球脳」という部分でも能力が高いので、樋口についていくような意識でやっていました。リーグ戦を経ていくにつれて、うまくコミュニケーションが取れ、僕も勉強もできるようになっていきました。声掛けもしっかりできるようになり、2人で良い関係を作っていけたのかなと思います。

──打撃をレベルアップするための課題を教えてください

秋を振り返ってみると、3カード目の慶大戦あたりまでは3割ぐらい打っていて、結果だけ見たら良い感じだったのですが、そこからどんどん落ちていってしまいました。調子が悪くなったときの自分の打撃の形が全然ないなと思いました。この冬に取り組みたいことは、しっかり自分が打てる「ポイント」を見つけて、そのポイントだけはいつでもずらさずに打席に入るということです。そのためにはまず振る力やスイングスピードも必要だと思うので、筋トレや振り込みを行いたいです。前から来るボールに対してどのポイントで打つかという練習も必要ですね。

──来年は3年生となりますが、来季の目標はありますか

来季の目標は、まずは試合に出続けることです。1年間レギュラーとしてやらせてもらいましたが、来季のレギュラーが確約されているわけではないので、まずここから頑張ってしっかり試合に出るということと、数字で言うと打率は3割を超えたいなと思っています。

──これから秋元選手が個人として目指す選手像を教えてください

自分は体もそこまで大きくないですし、長距離打者という感じではないので、目指すべき選手像としては、打率もある程度残せるような中距離打者だと思っています。残り4シーズンのどこかでベストナインを取りたいです。