インタビュー

2026年2月16日

【キャンパスのひと】生きづらさと向き合い歩みを続ける　田中秋徳さん（文・3年）

 

　「東大には変わった人が多そうだった」。小2から8年間不登校になったことや、特別支援学級に在籍した経験から自分は「普通」ではないと感じ、劣等感を抱き続けた。そんな自分を受け入れてくれる場なのではないかと期待して東大に進学するも、周りとのコミュニケーションなどで苦しみを味わう日々を送る。

 

　他方、サークル活動での個性的な面々との出会いは自身のよりどころとなった。「大学では仲間に恵まれた。それ以前ではありえないことだった」。こう語る口調はどこかうれしそうだ。



　歌舞伎町でのフィールドワーク、出版甲子園、映画制作など、興味を持ったことには精力的に挑戦し続けている。「自分のような境遇の人に学術・芸術面から貢献したい」という思いが原動力だという。

 

　「日本一の大学生」だからと幸せ者の印象を抱いていた東大生になっても、生きづらさは消えなかった。それでも、そして自分自身の人生に全力で向き合い続ける。楽しさも含んだ、かけがえのない学生生活だ。 【加】

【関連記事】

【キャンパスのひと】グラフ化アプリを開発 統計検定を簡単に 大村拓未さん（総合文化・修士2年） – 東大新聞オンライン

【キャンパスのひと】駒場祭に関わる全ての人のために 小林敦彦さん（文Ⅱ・2年／駒場祭委員会委員長） – 東大新聞オンライン

【キャンパスのひと】岡山の魅力 あなたに届け 原島寛之さん（工・4年） – 東大新聞オンライン

アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

合わせて読みたい

文化

【100行で名著　拡大版】ディスカッションで見えてくる本の魅力　編集部員の思い出の児童書

2023年10月24日

受験

【随時更新】意外に忙しい！　東大合格後のスケジュール2023

2023年03月01日

インタビュー

【東大生と社会】能登町で活躍する東大生の姿①

2025年07月02日

【世界というキャンパスで】額田裕己さん③　絶景を背にして湖畔を快走

2017年12月02日

インタビュー

失敗しても良い、打席に立ち続けよう　Flatt Security代表取締役CEO・井手康貴さんインタビュー

2021年11月14日

文化

【寄稿】コミュニケーションスキルで国際人に　ー東京大学駒場の思い出ー

2022年01月25日

タグから記事を検索

AI OBOG アメフト キャリア キャンパス キャンパスのひと キャンパスライフ ジェンダー スポーツ テクノロジー 五月祭 仕事 入試・受験 受験 受験生応援 国際 大学 大学生活 大学院 学生生活 寄稿 就活 就職 工学 政治 教育 文化 新型コロナウイルス 本郷 東京六大学野球 東大 東大教員 東大新聞 留学 研究 社会 総長 起業 軟式野球 連載 部活・サークル 野球 駒場 駒場祭 お役立ち情報

東京大学新聞社からのお知らせ

2026年2月号『就職特集号I』

2025年 東京大学入学記念アルバム　残りあとわずかです

2026年1月号『食のかたち特集号』

2026年2月25日発行『受験生応援号』公開いたします

recruit




TOPに戻る