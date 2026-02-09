第4回地域連携シンポジウム　人口減少時代の地域デザイン　学生の可能性とは

3人目の登壇者は川添善行・准教授（東大生産技術研究所）。建築学に携わる研究者として、地域にあるべきデザインのあり方を中心に講演した。建築と地域は相互補完的なものであるという。建築を作り上げるにあたっては地域特性を踏まえる必要がある。また、人口減少社会にあって、大規模な投資を伴う建築は時代特性に必ずしも符合しないと語った。

川添准教授は14年から和歌山市加太地域で地元と連携しながら建築形式や街並みに関する研究を行ってきた。18年には「地域ラボ」を立ち上げ、当時の助教が移住して常駐したという。10年以上活動しているが、建築家として大きな建築を手掛けてきたわけではないという。経済が縮退する中では必ずしも建築を行うことが正しいわけではなく、むしろ「人と人との関係の結ばれ方」としての町を構成していくことが必要だとする。また、川添准教授は福井県の東尋坊地域で地域計画や施設計画の設計も行う。「地域全体をデザインする建築家はほとんどいない」というが、単に建物を作れば地域が良くなるというのは幻想だという。そこで本質的に地域に必要なものを知ることの重要性を説いた。

最後に登壇したのは牧野篤・教授（大正大学、東大名誉教授）。東大での教授時代にFSの設計に関わったほか、数々のプロジェクトで学生を地域に送り込んできた。牧野教授は人々の生活の場にある「合理性」に注目。その合理性に訴えかけていかなければ政策の効果が見込めないと指摘し、研究者は研究を通して社会のあり方を考えていくことが問われると指摘する。その中でFSや体験活動プログラムは、単に学生が体験をするだけではなく、大学のあり方、そしてひいては行政や政治のあり方を再考していくものでもあるという。

牧野教授は日本が高度経済成長を経て「質的多様性」の時代に入ったと指摘。人々の欲望が多様化する中で、人々と社会を結ぶ上で個人が「存在欲求」を持って生きていくことが重要となるという。ただし昨今は、消費対象が多様化し、消費者は同じものの消費にすぐに飽きることができる時代。そこでは、人々が他者と協働して新たなものを作り出す関係を構築することで、個人を超えた新たな欲求を生みだすことが必要だと指摘。FSや体験活動を通して、学生が他者と寄り添い伴走することで、相互の関係性を捉え直し、社会の当事者として形成されていくことになるのではないかという。