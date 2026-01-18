     

最新ニュース

2026年1月18日

東大へ大和ハウスから10億円寄付　「住宅都市再生研究センター」新設

　東大と大和ハウス工業は9月29日、記者会見を開き、東大住宅都市再生研究センターの新設を発表した。東大で3例目のエンダウメント型研究組織として設立され、大和ハウスからの10億円の寄付の運用益で永続的に運営する。少子高齢化や気候変動など現代社会の複合的な課題に、住宅・都市再生の観点から分野横断的に取り組む。

 

　会見は大和ハウスから2014年に寄贈されたダイワユビキタス学術研究棟（本郷キャンパス）の、同社創業者の名を冠した石橋信夫記念ホールで開かれた。藤井輝夫総長は「何をしたら儲かるかという発想でことにあたるな。どういう商品が、どういう事業が世の中のためになるかを考えろ」という石橋氏の理念は、世界の公共性に奉仕するという東大の使命に共鳴すると語った。

 

　研究センターでは①新たな学術領域の形成、②住宅都市マネジメントの技術革新、③政策の構想と制度の設計──を目指す。センター長の小泉秀樹教授（東大大学院工学系研究科）は、政策や制度を立案し、国や自治体に提案することで「実際に世の中を変えていく」と意気込みを述べた。当面は郊外住宅団地の再生を主な研究対象とする。

 

　大和ハウスの芳井敬一代表取締役会長はセンター設立の背景として、同社の郊外住宅団地の再生事業を紹介。創業者の理念に照らし、研究成果が自社の利益を超えて社会で共有されることへの期待を述べた。

 

【関連記事】

エンダウメント型の経営については、こちらの記事でも言及しています。

【ニュースで振り返る2025①】東大襲う不祥事の波　藤井船長の舵取りはいかに　前編

アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

合わせて読みたい

ニュース

東大生と東大教員、計391人分の個人情報紛失　教員のノートパソコンが盗難被害に

2018年07月27日

ニュース

新第2体育館がお披露目　駒場Ⅰキャンパス　五神総長ら出席

2020年10月04日

ニュース

国立10大学理学部、ジェンダーバランス是正に向け声明発表　学生支援や情報発信に意欲

2023年06月03日

ニュース

オンライン授業開始　相次ぐトラブルに対策は？

2020年04月22日

ニュース

葛飾北斎の工夫ヒントに「除染スポンジ」開発　福島県での実験で効果

2016年12月01日

ニュース

新総長選考開始が公示　経営能力重視が明確に

2020年05月11日

koushi-thumb-300xauto-242

タグから記事を検索

OBOG アメフト キャリア キャンパス キャンパスのひと キャンパスライフ ジェンダー スポーツ テクノロジー メディア 五月祭 仕事 入試・受験 受験 受験生応援 国際 大学 大学生活 大学院 学生生活 寄稿 就活 就職 工学 政治 教育 文化 新型コロナウイルス 本郷 東京六大学野球 東大 東大教員 東大新聞 留学 研究 社会 総長 起業 軟式野球 連載 部活・サークル 野球 駒場 駒場祭 お役立ち情報

東京大学新聞社からのお知らせ

2026年1月号『食のかたち特集号』

2026年2月25日発行『受験生応援号』公開いたします

2025年12月号『年末特集号』

今後の発行予定、年末年始休業のお知らせ

recruit




TOPに戻る