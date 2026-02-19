     

最新ニュース

2026年2月19日

情報教育設備BYOD化　旧端末・環境は2月に順次廃止

　東大は教育用計算機システム（ECCS）の新システム「ECCS2026」でBYOD（Bring Your Own Device）化を推進し、備え付けの端末を大幅に減らし、端末をChromeOSにすると発表した。旧システム（ECCS2021）は2月に順次廃止される予定で、大学側は利用者に対しデータの退避を呼びかけている。

 

　ECCS2021は演習室備え付けの端末で受講する前提の設計だったのに対し、ECCS2026では受講者の大多数が自身のmacOSかWindowsの端末を持ち込むことを想定している。マウスやカメラ・ステレオマイクなどの周辺機器はUSB-Cポートに接続して用いる。

 

　macOSとWindowsを搭載した旧端末1258台は撤去し、計738台のChromeOS端末を一部の座席にのみ配置する。これまで端末があった一部の教室では備え付け端末がなくなる。Windows専用アプリケーションを他OSの利用者が使う場合に向け、クラウド上で動くVDI（デスクトップ仮想化）環境を整える。

 

　2月21日にシステム全体を停止し、旧端末やインターネット経由でデータを扱えるWebDAV環境（Proself）上のデータは削除される予定。東大は利用者に対し、GoogleドライブやOneDriveへの退避を求めている。

 

　ECCS2026は、3月に試験運用、4月に本運用を開始予定だ。

 

　あわせて複合機・ファイル転送サーバー・SSHサーバー・リモートアクセス環境も利用減少を受け廃止。現行システムの複合機用プリペイドカードはECCS2026では使えなくなり、残度数に応じて5月29日まで東大生協（消費生活協同組合）各店で返金対応が行われる。学内には他に学部・研究科が提供する印刷設備のほか、生協・学生会館・教養学部学生自治会・教養学部学友会でもそれぞれ印刷やコピーの可能な設備の貸し出しがあるが、学生会館のものは財政難でサービス維持が不透明だ。

アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

合わせて読みたい

ニュース

アメフト　オープン戦初戦で下位チームに辛勝　後半は苦しい試合運びに

2019年04月21日

ニュース

【加齢現象などの改善に道筋】東大医科学研究所、老化細胞を選択的に除去する阻害剤を同定

2021年01月26日

ニュース

ラットのビートへの同期を発見

2022年12月04日

ニュース

【メンテナンスのお知らせ】

2020年11月18日

ニュース

学内活動再開指針　秋からの授業はオンライン併用

2020年07月22日

ニュース

【N高生のリアル⑩】生徒の人生にホームを作る　N高サッカー部が目指しているもの

2018年01月02日

タグから記事を検索

AI OBOG アメフト キャリア キャンパス キャンパスのひと キャンパスライフ ジェンダー スポーツ テクノロジー 五月祭 仕事 入試・受験 受験 受験生応援 国際 大学 大学生活 大学院 学生生活 寄稿 就活 就職 工学 政治 教育 文化 新型コロナウイルス 本郷 東京六大学野球 東大 東大教員 東大新聞 留学 研究 社会 総長 起業 軟式野球 連載 部活・サークル 野球 駒場 駒場祭 お役立ち情報

東京大学新聞社からのお知らせ

2026年2月号『就職特集号I』

2025年 東京大学入学記念アルバム　残りあとわずかです

2026年1月号『食のかたち特集号』

2025年12月号『年末特集号』

recruit




TOPに戻る