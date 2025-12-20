スポーツニュース

2025年12月21日

箱根駅伝2026 東大から秋吉、本多の両選手が学生連合メンバー入り 選手コメントも

　来年1月2日、3日第102回箱根駅伝で、東大から、秋吉拓真（工・4年）本多健亮（工学系・修士2年）の2名関東学生連合チーム（学生連合）選出された箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟が12月11日に発表した。東大の選手が学生連合に選出されるのは、「赤門すきリレーが実現した前回に引き続き2大会連続。前回、秋吉は8区を区間7位相当で駆け抜け今回が2回目の選出。本多は学部時代から東大陸上部で実力をつけ、初めての選出となる。 

 

　回から学生連合の選手編成方法が変更となった。「チーム枠」と「個人枠」が新たに設定され東大の両選手は6枠ある個人枠での選出予選会秋吉1番目、本多6番目のタイムで、切符を勝ち取った個人枠には各校からは1名のみしか認められないが、東大と東大大学院は別チームとして、1名ずつが選出されまた、出走条件緩和、本戦の出走経験のある選手、2回まで出走が可能なった秋吉は前回の箱根駅伝に出走しているが、変更により選出対象となった。 

 

　学生連合メンバー16人のうち、実際に出走できるのは10人。各区間のエントリー走者は29日頃に発表される予定区間エントリーで補欠でも、当日変更により出走する可能性がある。 

 

両選手からのコメント

 

メンバー入りした秋吉、本多両選手からコメントをいただきましたので、以下に掲載します。 

 

秋吉拓真選手（工・4年） 

 
　今年度になってルールが改正され幸運なことに2度目の箱根路を走るチャンスを掴（つか）むことが出来ました。昨年度より力をつけている実感はあったので、入学時からお世話になっている本多さんとともに無事自身2度目の選出を決めた時はほっとしました。今年の箱根駅伝を走ってから大きな怪我もなく順調に練習を積めた分、スピード、スタミナともに成長することが出来たと思います。箱根駅伝本戦では昔からの憧れである1区を走りたいと思っています。ただ、どの区間であっても支えてくれた多くの方々に喜んでもらえるような思い切った走りをしたいと思います。区間賞相当、区間新記録というのを積極的に狙っていきます！ 

 

昨年度は8区で区間7位相当の好タイムを残した秋吉

 

本多健亮選手（工学系・修士2年） 

 

　一緒に練習してきた秋吉と2人で学生連合チームに入れたことに、達成感と安堵を感じています。この一年、学生連合で箱根を走ることを目標に練習に取り組んできたので、まずその目標に近づいたことは自分の自信にもなりました。学生連合チームという貴重な機会をいただけたことに感謝しつつ、この経験をチームに持ち帰りたいと思います。箱根本戦を走れることになりましたら、自分の持ち味である粘り強い走りを見せたいと思っています。希望する区間は10区です。1年生の時初めて箱根駅伝の補助員をやり、ゴールテープを切る選手を見届けてから憧れていました。箱根を走れる貴重な機会を頂きましたら、学生連合で走るというこれまでの強い思いをぶつけるような、最後まであきらめない走りを見せたいです。 

 

【関連記事】
秋吉選手が出場した前回の箱根駅伝の記事です。

【箱根駅伝】東大から2人出場　箱根駅伝プレイバック

アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

合わせて読みたい

受験

【受験生応援】藤垣裕子教授が語る、学問の魅力とは

2021年02月20日

ニュース

【22卒東大生就職状況】学部生首位は2年連続楽天　院生は4年ぶりにアクセンチュアがトップへ

2022年08月29日

ニュース

赤門修繕プロジェクト　特別セミナーで寄付呼び掛け　環境整備案、寄付総額に応じて変化

2024年12月25日

ニュース

東大　マイクロソフトと基本合意書締結　GX・D&I・AI研究推進へ

2023年09月07日

ニュース

東大を動かすメディア・ハブコミュニティを目指して　東京大学新聞社新旧理事長あいさつ

2021年06月28日

ニュース

光を当てるだけで水素放出　軽量で安全な貯蔵・輸送に期待

2019年11月05日

タグから記事を検索

AI OBOG アメフト キャリア キャンパス キャンパスのひと キャンパスライフ ジェンダー スポーツ テクノロジー メディア 五月祭 仕事 入試・受験 受験 受験生応援 国際 大学 大学生活 大学院 学生生活 寄稿 就活 就職 工学 政治 教育 文化 新型コロナウイルス 本郷 東京六大学野球 東大 東大教員 東大新聞 留学 研究 社会 起業 軟式野球 連載 部活・サークル 野球 駒場 駒場祭 お役立ち情報

東京大学新聞社からのお知らせ

2025年12月号『年末特集号』

今後の発行予定、年末年始休業のお知らせ

2025年11月号『駒場祭特集号』

2025年10月号『音楽特集号』

recruit
koushi-thumb-300xauto-242




TOPに戻る