2026年1月3日

【箱根駅伝】前回に続き東大から2人出走　秋吉は区間4位相当の好走も

　第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が1月2、3日に開かれ、陸上運動部の本多健亮（工学系・修士2年）、秋吉拓真（工・4年）がそれぞれ関東学生連合チームとして4区（平塚中継所─小田原中継所）、7区（小田原中継所平塚中継所）に出走した。 （取材、撮影・吉野祥生、木下太陽、夏君羿）

　 

　4区の本多は、当日のエントリー変更で大湊柊翔（明大・3年）に代わり急遽（きゅうきょ）出走が決まった。それでも3区の大島史也（法大・4年）から14位相当でたすきを受け取ると、着実な走りを展開。平塚で16位だった日本体育大学に追い付かれた後も、粘りの走りで食らいつき16位相当でたすきをつないだ。区間20.9kmを1時間3分25秒で走破し、区間20位相当の成績とはなったが、堂々とした走りで沿道を沸かせた。 

 

4区・小田原市浜町にて（撮影・吉野祥生）

　 

　7区の秋吉は、6区の山中寿世夢 （国士舘大学・3年）から17位相当でたすきを受け取り、好調な走りを見せた。昨年の箱根駅伝で8区で区間7位相当の走りを見せたが、今年はそれ以上の快走を披露して4人を追い抜き、区間4位相当の好成績を記録。区間21.3kmを1時間2分53秒で走り切った。見た目の順位で13位相当まで学生連合を押し上げた。

 

7区・小田原市板橋にて（撮影・吉野祥生）
 

 

7区・小田原市本町にて（撮影・木下太陽）
 

 

7区・小田原市本町にて（撮影・夏君羿）

 

