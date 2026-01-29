六大学応援団合同演奏会「六耀」　堂々開催！

2025年7月12日、東京都北区北とぴあにて東京六大学応援団連盟吹奏楽部・チアリーディング部第49回合同演奏会が開催された。今年度のスローガンは「六耀」（りくよう）。日頃東京六大学野球でしのぎを削る東大・早大・立大・法大・慶大・明大の各応援団吹奏楽部 ・チアリーディング部が一堂に会し、ステージを披露した。同演奏会は照明や広報、パンフレットの編集なども全て学生の手で行われている。

演奏会は3部構成で、第Ⅰ部は62名の演奏隊による吹奏楽ステージ。2004年の全日本吹奏楽コンクール課題曲である「風之舞」の他、ディズニー・プリンセス・メドレーや「シング シング シング」などが演奏され、ほぼ満席となった会場の観客も盛り上がりを見せた。第Ⅱ部であるチアリーディングステージでは2年Pink Moon隊、2年Black Sun隊、3年ルーティン隊の3組がそれぞれ演技を披露。「かわいい」や「かっこいい」などそれぞれのコンセプトに合わせて、観客を魅了した。第Ⅲ部はドリルステージとグランドフィナーレ。エルヴィス・プレスリーの各曲に合わせて、洗練された隊形移動や演奏が披露された。最後には、東大の「闘魂は」を含む、東京六大学各校の第一応援歌や校歌がメドレーで演奏され、大盛況の中閉会した。ステージの合間にも、各大学のチアリーディング部が今年の春季リーグの新曲を披露するなど、盛り上がりを見せた。