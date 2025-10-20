     

最新ニュース

2025年10月20日

米国など海外研究者受け入れ、大学ファンドで緊急助成　東大も対象に

　科学技術振興機構（JST）は9月30日、グローバル卓越人材招へい研究大学強化事業（EXPERT-J）で東大など11大学を採択したと発表した。海外から若手研究者などを受け入れる。

 

　大学ファンドを緊急的に活用し、米国などからの研究者・大学院生受け入れに3年間で総額33億円を大学に助成。助成金削減を示唆し政府が大学への圧力を強める米国の情勢も背景にあるとみられる。

 

EXPERT-Jで採択され、かつ卓越大審査中でもあるのは東大・九州大学・京都大学・筑波大学・東京科学大学・名古屋大学。 これ以外にEXPERT-Jで採択されたのは、沖縄科学技術大学院大学・金沢大学・神戸大学・広島大学・北海道大学。 また、これ以外で卓越大審査中なのは早稲田大学・大阪大学。 東北大学については第1期で既に卓越大に認定されている。
（図）EXPERT-Jでの採択大学と卓越大審査中・認定済みの大学

 

　今回応募したのは13校の大学で、そのうちの11校が採択された。このうち東大を含む6大学については、国際卓越研究大学（卓越大）の第2期公募での審査も進む（図）。卓越大に認定されるとEXPERT-Jの助成対象からは外れ、卓越大としての助成に切り替わる。

 

　大学ファンドは「世界に伍する研究大学の実現」に向け、研究基盤構築や研究者育成を長期的に支援するためにJSTが2021年に設置。これまでは、主に卓越大への助成が活用先として想定されてきた。

 

　米国の情勢を背景に、東大ではカブリ数物連携宇宙研究機構が独自に「状況急変で逆境に立たされた海外人材」の受け入れを表明したが、全学規模での積極的な人材受け入れはなかった。卓越大に第1期で認定済みの東北大学は、助成金を活用して国際的トップ研究者を500人程度を採用していく計画だとしている。

アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

合わせて読みたい

ニュース

【金融スマートデータ研究センター研究報告書②】佐藤真一教授　衛星画像データから効果的な投資先を探る

2021年03月31日

ニュース

春の東大スポーツを振り返る（後編）

2015年07月16日

ニュース

第2段階で志望登録が無制限に　18年度進学選択　評価順位の上位者から内定へ

2016年11月19日

ニュース

【部員が見る軟式野球⑤】1年生・西野投手の好投で法大に快勝　連敗止める

2016年10月17日

ニュース

東大教員に聞く、新型コロナと2021年　人文&心理編

2021年01月13日

ニュース

東大 2つの工学系新学部を計画　10月31日まで緊急パブコメ実施へ

2025年10月18日

タグから記事を検索

AI OBOG アメフト キャリア キャンパス キャンパスのひと キャンパスライフ ジェンダー スポーツ テクノロジー メディア 五月祭 仕事 入試・受験 受験 受験生応援 国際 大学 大学生活 大学院 学生生活 寄稿 就活 就職 工学 政治 教育 文化 新型コロナウイルス 本郷 東京六大学野球 東大 東大教員 東大新聞 留学 研究 社会 起業 軟式野球 連載 部活・サークル 野球 駒場 駒場祭 お役立ち情報

東京大学新聞社からのお知らせ

2025年10月号『音楽特集号』

『東京大学入学記念アルバム2025』発送ついてのお詫びとお知らせ

2025年9月号『受験生特集号』

2025年8月号『昭和100年特集号』

recruit
koushi-thumb-300xauto-242




TOPに戻る