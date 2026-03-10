     

最新ニュース

2026年3月10日

東大26年度一般選抜、2990人合格　最低点は理Ⅱが理Ⅰを上回る

　2026年度東大入学者選抜（一般選抜・外国学校卒業学生特別選考）の合格発表が3月10日、東大のウェブサイトで行われた。合格者人数は一般選抜で2990人、外国学校卒業学生特別選考で41人。学校推薦型選抜と合わせた入学者の女性比率は21.4％で、過去2番目の水準だった。各科類の最低点などは表の通り。

 

（）内は前年度比の増減、▼は減少。得点は550点満点、小数第3位で四捨五入。（東大発表の資料を基に東京大学新聞社が作成）

 

 

　理科の最低点は理Ⅰの303.39点で、前年（理Ⅱ、550点満点）より9.76点低下。理Ⅱの最低点が理Ⅰの最低点を上回ったのは12年ぶり。文科の最低点は文Ⅲの316.32点（550点満点）が2年連続で最も低く、前年（文Ⅲ）より5.61点減少した。全科類の最高点は453.60点（理Ⅲ）だった。

 

　東大は3月10日に記者会見を開いた。最低点の上下について、勝野正章入試実施委員会委員長は「採点基準に科類ごとの違いはない」と話した。高橋知裕入試課長は、第1段階選抜の予告倍率切り下げについて「スムーズかつ丁寧に解答に向き合うことができた」と評価。試験当日も必要な配慮ができたとした。

 

　一般選抜の合格者数の女性割合は20.3％、関東以外の出身者の割合は37.8％で、昨年と同水準。女性比率は志願者・合格者とも最高更新とはならなかった。

 

　合格者番号は3月10日正午ごろ、ウェブサイトで発表される。本年度も本郷キャンパスでの番号掲示は行わない。

アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

合わせて読みたい

ニュース

【部員が見る軟式野球⑮】春季ブロック大会　新チームで逆転勝利

2018年07月08日

ニュース

硬式野球、2点先制も四死球・失策で自滅　早大との初戦を落とす

2016年10月01日

ニュース

東大とGoogle、AI分野の社会連携講座を設置

2024年11月28日

ニュース

【寄稿】軟式野球部連載②　秋季リーグ第8戦

2022年10月12日

ニュース

新型コロナ抗体検査　500例のうち陽性は4人

2020年06月22日

ニュース

【福島訪問記】①福島第一原発事故後の現状〜廃炉と町の復興〜

2019年12月13日

タグから記事を検索

AI OBOG アメフト キャリア キャンパス キャンパスのひと キャンパスライフ ジェンダー スポーツ テクノロジー 五月祭 仕事 入試・受験 受験 受験生応援 国際 大学 大学生活 大学院 学生生活 寄稿 就活 就職 工学 政治 教育 文化 新型コロナウイルス 本郷 東京六大学野球 東大 東大教員 東大新聞 留学 研究 社会 総長 起業 軟式野球 連載 部活・サークル 野球 駒場 駒場祭 お役立ち情報

東京大学新聞社からのお知らせ

2026年3月10日増刊『合格記念号』

2026年3月7日増刊『前期入試問題解答号』

2026年2月号『就職特集号I』

2025年 東京大学入学記念アルバム　残りあとわずかです

recruit
koushi-thumb-300xauto-242




TOPに戻る