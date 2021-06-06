東大、産学連携研究・教育制度の改革策発表　ガバナンス強化・教職員の倫理意識徹底など　医学系接待強要疑惑を踏まえ

東大の社会連携講座等検証・改革委員会は8月8日、企業等から資金提供を受けて行う研究・教育全般に関する制度の改革策を発表した。「改革方針」として①教職員の倫理意識徹底、②大学本部によるガバナンス強化、③契約・設置時の確認体制整備、④活動開始後の部局の管理強化－の4本の柱を掲げている（表1）。

方針 具体策 教職員の倫理意識の徹底 全教職員に毎年受講が義務づけられているコンプライアンス研修の充実。研修後のテストの実施（今年7月から実施済み）

企業等から資金提供を受けて行う研究・教育に関わる教職員については 通 常 の 場合 よりも リスク の 高 い 場 に 身 を 置 くことに 留意 し、 特別 な 研修を実施。

企業等から資金提供を受けて行う研究・教育の開始にあたり、関連する教職員に倫理規定を遵守する旨の誓約書の提出を求める。

企業等 から 資金 等 を 受 け 入 れて 行 う 研究 ・教育 の 際 に、 教 職 員側 と 民間 企業等 の 双方 がどのような 姿勢を取るのが ふさわ しいかを 示 す 行動規範 や 倫理関係 の 規程 など、 研究者 の サポート 情報 の 提供 を 充実 させる。

内部通報 の 周知 の 徹底、機能 の 拡充 を 図 る。 大学 本部 による ガバナンス 強化 資金提供者 や 共同研究 の 相手 に 対 し、 遵守 すべき ルール の 理解 を 促進 し、 周知 を 強化 。

設置及 び 契約時 の 部局 の 審査 において、 契約など の 内容 に 懸念 がある 場合 は、 本部 に 相談 できる 仕組 みを 構築 する。懸念がある事案は大学本部が開始の可否を客観的に判断する。

大学本部に 、 能動的 に 抜 き 打 ち 的 に、 資金 の出入金などの 運営 状況 を チェック する 権限 を与える 。チェックの結果、不適切と判断した場合、大学本部は講座の廃止を勧告できるようにする。

部局 は、 契約・設置時 に大学 本部 へ 相談 した 事案 について、 運 営状況 （経費 の 出納、研究 の 進捗など） を 本部 へ 報告 。

本部 は、 必要 に 応 じ、 相手方団体 への アンケート を 実施 するなど 、 適正 に 講座 が 運営 されているかを 確認 する 。

部局 が 毎年度行 う、講座の 評価結果 を 本部 に 報告 すること を 義務化 する。報告事項には 設置・契約時 に 懸念事項 とされた 点 の 進捗報告 を 含 める 。寄付講座は、終了時に行う成果の取りまとめ結果を本部に報告することを義務化。 契約・設置時の確認体制整備 講座設立にあたり、部局 における 審査体制 や 審査の流れ に 関 する 一定 の 基準 を 、 ガイドライ ン として 本部 が 策定 する。（必要に応じて審査に外部者の参画を求めることも可能。大学本部の定めた基準を満たした上で、部局の実情を踏まえた審査体制とすることも可能。）

部局審査時 の リスクベース・アプローチ（事前評価した事案のリスクに応じて、複数の対策に優先順位をつけ、効率的に実施する手法） に 基 づいた チェックリスト を 本 部 が 策定 。 部局 は チェックリスト に 基 づいて 審査 を 行 う。

外部資金で雇用する教職員について、採用時における審査に第三者が参画するなど、公正性を担保する仕組みを導入。 活動開始後の部局の管理強化 活動開始後の運営状況について、部局レベルでも規律が保たれる体制を確立。

部局は、案件単位で入金・出金をモニタリングし、未収の場合は督促を行うことを徹底。（納入期限から一定期間を経過して未入金の場合は、事情を確認の上、本部へ報告。本部は、未入金の事情を確認の上、必要に応じて相手方へのヒアリング等を実施。）

（表1）改革策の具体的な内容（東大の資料を基に東京大学新聞社が作成）

東大大学院医学系研究科の臨床カンナビノイド学社会連携講座に関する事案の調査で、教職員の倫理欠如のほか、講座運営管理や契約時の相手方確認の不備など、東大のガバナンス上の課題が判明したという。同事案について、問題があったと東大が認めたのは初めて。東大のガバナンス上の課題は、社会連携講座、寄付講座、共同研究、受託研究等の企業から資金提供を受けて行う研究・教育全般に共通する問題だとして、改革策を実行したとしている。

臨床カンナビノイド学社会連携講座については、東大と連携していた日本化粧品協会などが共同研究中の高額な接待の強要や研究契約の一方的な解除があったとして、これに伴う損害の賠償を求め東大などを提訴している。東大は今まで同講座での事案への対応について、事実関係の確認中だとしていたが、東大は初めて一部教員の倫理意識の欠如とガバナンス上の課題の存在を認めた。

東大は6月30日に社会連携講座等検証・改革委員会を新設。企業から資金提供を受ける講座などで、教員の倫理意識やガバナンス状況を検証し、具体的な改革の策定・実行を担う。調査対象者は「最優先で調査等に全面的に協力」するよう義務付けられていた。委員会は9月末をめどに改革策を策定する計画だった。11人の委員で構成され、座長は相原博昭理事・副学長が務めていた（表2）。