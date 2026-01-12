東大新聞記者による共通テスト座談会【前編】

受験

　落ち着いて2次試験に臨むためには軽視できない。そんな共通テストに、東大合格者はどのように挑んだのか。この座談会では、各教科の対策、前日・当日の動きを主なテーマに東大新聞の記者3人が自らの体験を語った。3人のエピソードを心の支えに、共通テストに臨んでいただけたら幸いだ。（構成・宮下葵羽）

 

参加者

【茗】……理Ⅰ・1年。共通テストは比較的得意だった。

【直】……文Ⅰ・1年。文転を経験した。

【加】……文Ⅲ・1年。共通テストに強い苦手意識があった。

 

2026年度共通テスト時間割の概要（予定）

 

国語 新形式の問題との向き合い方

 

──新たに追加された第3問「実用的な文章」にどう対応しましたか



【直】2025年度から国語で問題が増えてしまい、短い試験時間に慣れるのが大変でした。資料を冷静に読みさえすれば得点率は高かったので、時間を計って演習に取り組み、本番レベルの実践力にまで高めるようにしました。

 

【茗】僕も時間の余裕はなかった印象があります。他の問題に時間を割きたかったので、演習のたびに解くのに何分かかったか、割く時間をあとどれくらい短縮できるかと考えていました。

 

【加】僕は苦手でした。第3問では細部も捉える必要があったからでしょう。過去問もなく対策しづらかったですが、予備校の予想問題で演習量を確保し、細かな読解を訓練しました。



──どのような順番で解きましたか



【直】私は第1問から問題番号の通りに解き進めました。途中から解いたら、マークミスが発生しやすくなるのではないかと考えていたからです。問題用紙上では正しく解答できていても大きく失点してしまうリスクは回避したかったです。

 

【茗】僕もマークミスを防ぎたかったので第1問から解きました。ただ、問題を飛ばして解き進めてしまうことが時々あったので、各大問を解き終えるごとにズレがないか、入念に確認していました。早めに気付ければ時間のロスを最小限に抑えられるので、受験生にも強く勧めたいです。

 

【加】僕も皆さんと同じように第1問から解きました。マークミスも怖かったのですが、文章量が長くその場での読解力が求められる評論に、集中力が切れる前に取り組みたかったのも理由の一つです。

 

形式慣れだけでは片付かない数学

 

──数学の独特の問題形式とどう向き合いましたか



【直】私は数学が得意だったので形式慣れには困りませんでしたが、安定的に高得点を取るにはある程度の演習が要りました。模試の振り返りの時に各大問の最終問題の配点が特段高いわけでもないと気が付いてからは、難問にはあまり時間を割かず、すでに解いた問題の見直しにより注力するようにしました。

 

【茗】僕も数学が得意だったので、過去問数年分を解いて傾向をつかんでからは特別な対策はせず２次試験の勉強に専念していましたが、それでも安定した得点源でした。日ごろの学習で数学的思考力・計算能力を鍛えていく方が重要なのではないでしょうか。

 

【加】僕は数学が極端に苦手だったのですが、お2人の意見は的を射ていると思います。「とにかく慣れだ」という学校の教師の言葉を信じてやみくもに同形式の問題を演習しましたが、基本的な学力の方に問題があったようです。数学に苦手意識がある受験生は多いと思うので、まずは基本事項の復習に立ち戻る重要さを伝えたいです。

 

【直】テクニックの面で補足しておくと、解くルーティーンはあらかじめ決めるべきです。例えば数学①において、私は平面幾何の問題で図形の関係を捉えるのに苦戦し、時間を浪費してしまうことがあったため、この分野の問題は最後に回すようにしていました。

 

【茗】僕は、開始後必ず全体に目を通すようにしていました。難易度を想定し、優先度を決めた上で解くとはるかに効率が良かったです。

 

