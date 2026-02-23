受験

2026年2月24日

東大生から受験生へのメッセージ

 
　受験生への応援メッセージを東大生から集めました。もうすぐ仲間になる皆さんへ、私たちは皆さんを応援し、会える日を楽しみにしています。最後の一歩！これまでの努力を発揮して下さい。 （構成 ゼリビ・カミル）
 
 

入試の記憶がまだ新しい1年生からメッセージ

 
 
自信が持てないのは真面目に努力してきた証拠です。あともう少しだけ頑張ってみませんか。

―加藤悠介、文Ⅲ



ありきたりな言葉が嫌いなあなたへ。「諦めるな」「力を出しきれ」「最後の１秒まで」年明けから言われ続けたこれらの言葉に、いつしかウンザリしてきたあなたへ。今だけは、その言葉の意味をかみ締めつつ、額面通り信じる勇気を持ってください。試験前も試験中も、一度感じた絶望を殴り捨てて突き進んだその経験が、あなたの財産になると保証します。みなさんが幸せをつかめるよう、本当に応援しています。

―安田修梧、文Ⅰ



You’re more ready than you think. Take a deep breath and trust yourself!

―PEAK-JEA（教養学部英語コース・国際日本研究コース）



1点でも多くの点を取れるよう、最後まで頑張りましょう！厳しい受験勉強ですが、合格したときの喜びは何年たっても覚えているほど大きなものです。睡眠時間は大切なので、試験前から早寝早起きの習慣を身につけておくと良いと思います。

―くるねこ、文Ⅰ



不安なことがたくさんあるかとは思いますが、それは周りもおんなじです！目の前のことをコツコツやってけば大丈夫。この時期は勉強の際に「どれだけ本番を意識できるか」が最重要。前日は何時に寝るか、当日は何時にどういう気持ちで起きるのか、何を食べるのか、会場まではどうやっていくのか、会場の空気感は？休憩時間には何をする？などなど常に本番を意識して毎日を過ごしましょう。「練習を本番のように、本番を練習のように」ですよ！頑張ってください。

―宮原健太郎、前期教養学部
 


ときに挫折し、ときに自暴自棄になり、ときに自己嫌悪や己の不甲斐なさに苛さいなまれてきたあなたへ。あなたが歩んできた道の険しさを、背負っている時間の重さを知っているのはあなただけだ。けれど、その道に目的地を、その重さに意味を与えることができる可能性をいまのあなたは秘めている。反省はあっても後悔のない結果があなたに訪れますように。

―森木将慧、文Ⅲ
 

大学生活にも慣れてきた2年生からのメッセージ

 
受験当日は緊張することもあると思いますが、深呼吸して落ち着いて臨んでください。とても寒い中、大変ですが、最後まで諦めずに頑張ってください。健闘を祈っています。

―PEAK-JEA



ファイト！

―PEAK-JEA



テスト前ゆっくり休んでねー応援してるよ！

―PEAK-ES（国際環境学コース）



今まで頑張ってきた自分を信じて、精いっぱい、全てを出しきるのみです。大丈夫。頑張って！

―PEAK-ES



The international students are cheering you on!

―Lea, PEAK-JEA
 
 
ここまで来た自分を、まず誇ってください。自分を信じて！なんでもできるから全力でやりましょう！

―PEAK-ES
 
 
したたかに。

―溝口慶、文Ⅰ



自分の積み重ねてきた努力を信じて頑張ってください！

―PEAK-JEA
 
 
努力は必ず力になります。自分を信じて、最後まで諦めず、落ち着いて挑んでください。応援しています。Whatever the ending may be, let the process be meaningful.

PEAK-ES



まずは皆さん、受験当日までの道のり本当にお疲れ様でした！とは言いつつも、今日が本当に最後の山場ですね。今までの努力がある分、きっとたくさんの想いがのっかってきて、緊張や不安が押し寄せていると思います。ドキドキ＝ワクワク、緊張や不安を“高揚感”と思い込めば、あとはエネルギーマックスの自分でぶつかれるはずです！本番最後の一瞬まで泥臭く、威勢よく、「まあやってやるよ」くらいの気持ちで攻めていきましょう！

―前期教養学部



ここまで頑張ってきた自分を誇りに思ってください。結果に関わらず、情熱と挑戦する力があなたを遠くまで連れて行きます。応援していますよ！

―Kamil Zeribi, PEAK-JEA



受験生の皆さん、これまで本当にお疲れさまでした。緊張しすぎず、積み重ねてきた努力を存分に発揮できますように。望む結果をつかみ取れるよう、心から応援しています！

―PEAK-JEA



ゆっくりと、急げ

―前期教養学部
 


きちんと睡眠をとって本番に挑んでください！

―PEAK-JEA



青年時代の貴重な時間を受験勉強に費やすことの意味を考えながら、自分と向き合ってみてください。

―前期教養学部
 

進学選択を終えて、新しい挑戦を始めた３年生からメッセージ

 

自分がこれまでにどれだけ頑張ってきたのか、一番よく分かっているのは自分です。不安になることもあると思いますが、これまでの積み重ねそのものがあなたを確かに支える足場になっているはずです。どうか自信を持って、最後まで自分のペースで進んでください。

―教養学部




今までの努力を信じてやり切ってください。本当に緊張していると思いますが自分を信じてください。そして、大学に入ったら、何を学びたいか？何をしたいか？を考えたら緊張もほぐれるかもしれません。悔いのないように頑張ってください！

―峯﨑皓大、工学部



一緒に試験を受ける面々はほとんどが同年代です。過度におびえる必要はありません。だから安心して、ドンと構えていきましょう。私が一番頭良い、それくらい大きく出たほうが案外うまくいくものです。

―赤津郁海、文学部



2日目終わったあとの暇つぶしを用意しておきましょう。（本とか）

―教養学部



Good luck and hope to see you all at school next year!

―PEAK-ES



今年度のラストスパート、一緒に最後まで 全 力 で 走 り 抜 こ う。東 大 の カ ナ ダ 人留学生が、あなたを応援していますよ！Let’s give it our all together for this final push. The Canadian exchange students at UTokyo are cheering you on!

―エドムンド、USTEPの留学
 
アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

