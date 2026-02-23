東大生から受験生へのメッセージ

努力を発揮して下さい。

受験生への応援メッセージを東大生から集めました。 もうすぐ仲間になる皆さんへ、 私たちは皆さんを応援し、会える日を楽しみにしています。最後の一歩！これまでの 努力を発揮して下さい。 （構成 ゼリビ・カミル）

ときに挫折し、ときに自暴自棄になり、と きに自己嫌悪や己の不甲斐なさに苛 さいな まれて きたあなたへ。あなたが歩んできた道の険 しさを、背負っている時間の重さを知って いるのはあなただけだ。けれど、その道に 目的地を、その重さに意味を与えることが できる可能性をいまのあなたは秘めてい る。反省はあっても後悔のない結果があな たに訪れますように。 ―森木将慧、文Ⅲ

不安なことがたくさんあるかとは思います が、それは周りもおんなじです！目の前の ことをコツコツやってけば大丈夫。 この時期は勉強の際に「どれだけ本番を意 識できるか」が最重要。前日は何時に寝る か、当日は何時にどういう気持ちで起きる のか、何を食べるのか、会場まではどうや っていくのか、会場の空気感は？休憩時間 には何をする？などなど常に本番を意識し て毎日を過ごしましょう。 「練習を本番の ように、本番を練習のように」ですよ！頑 張ってください。 ―宮原健太郎、前期教養学部

1点でも多くの点を取れるよう、最後まで 頑張りましょう！厳しい受験勉強ですが、 合格したときの喜びは何年たっても覚えて いるほど大きなものです。睡眠時間は大切 なので、試験前から早寝早起きの習慣を身 につけておくと良いと思います。 ―くるねこ、文Ⅰ

ありきたりな言葉が嫌いなあなたへ。 「諦めるな」 「力を出しきれ」 「最後の１秒 まで」年明けから言われ続けたこれらの言 葉に、いつしかウンザリしてきたあなた へ。今だけは、その言葉の意味をかみ締め つつ、額面通り信じる勇気を持ってくださ い。試験前も試験中も、一度感じた絶望を 殴り捨てて突き進んだその経験が、あなた の財産になると保証します。みなさんが幸 せをつかめるよう、 本当に応援しています。 ―安田修梧、文Ⅰ

自信が持てないのは真面目に努力してきた 証拠です。あともう少しだけ頑張ってみま せんか。 ―加藤悠介、文Ⅲ

受験当日は緊張することもあると思います が、深呼吸して落ち着いて臨んでくださ い。とても寒い中、大変ですが、最後まで 諦めずに頑張ってください。健闘を祈って います。



―PEAK-JEA







ファイト！



―PEAK-JEA







テスト前ゆっくり休んでねー応援してる よ！



―PEAK-ES（国際環境学コース）







今まで頑張ってきた自分を信じて、精いっ ぱい、全てを出しきるのみです。大丈夫。 頑張って！



―PEAK-ES







The international students are cheering you on!



―Lea, PEAK-JEA

ここまで来た自分を、まず誇ってくださ い。自分を信じて！なんでもできるから全 力でやりましょう！



―PEAK-ES

したたかに。



―溝口慶、文Ⅰ







自分の積み重ねてきた努力を信じて頑張っ てください！



―PEAK-JEA

努力は必ず力になります。自分を信じて、 最後まで諦めず、落ち着いて挑んでくださ い。応援しています。Whatever the ending may be, let the process be meaningful.



― PEAK-ES







まずは皆さん、受験当日までの道のり本当 にお疲れ様でした！とは言いつつも、今日 が本当に最後の山場ですね。今までの努力 がある分、きっとたくさんの想いがのっか ってきて、緊張や不安が押し寄せていると 思います。 ドキドキ＝ワクワク、緊張や不安を“高揚 感”と思い込めば、あとはエネルギーマッ クスの自分でぶつかれるはずです！本番最 後の一瞬まで泥臭く、威勢よく、 「まあや ってやるよ」くらいの気持ちで攻めていき ましょう！



―前期教養学部







ここまで頑張ってきた自分を誇りに思って ください。結果に関わらず、情熱と挑戦す る力があなたを遠くまで連れて行きます。 応援していますよ！



―Kamil Zeribi, PEAK-JEA







受験生の皆さん、これまで本当にお疲れさ までした。 緊張しすぎず、積み重ねてきた努力を存分 に発揮できますように。望む結果をつかみ 取れるよう、心から応援しています！



―PEAK-JEA







ゆっくりと、急げ



―前期教養学部







きちんと睡眠をとって本番に挑んでくださ い！



―PEAK-JEA







青年時代の貴重な時間を受験勉強に費やす ことの意味を考えながら、自分と向き合っ てみてください。



―前期教養学部

進学選択を終えて、新しい挑戦を始めた３年生からメッセージ

自分がこれまでにどれだけ頑張ってきたのか、一番よく分かっているのは自分です。不安になることもあると思いますが、これまでの積み重ねそのものがあなたを確かに支える足場になっているはずです。どうか自信を持って、最後まで自分のペースで進んでください。



―教養学部







今までの努力を信じてやり切ってくださ い。本当に緊張していると思いますが自分 を信じてください。そして、大学に入った ら、何を学びたいか？何をしたいか？を考 えたら緊張もほぐれるかもしれません。悔 いのないように頑張ってください！



―峯﨑皓大、工学部







一緒に試験を受ける面々はほとんどが同年 代です。 過度におびえる必要はありません。 だから安心して、ドンと構えていきましょ う。私が一番頭良い、それくらい大きく出 たほうが案外うまくいくものです。



―赤津郁海、文学部







2日目終わったあとの暇つぶしを用意して おきましょう。 （本とか）



―教養学部







Good luck and hope to see you all at school next year!



―PEAK-ES