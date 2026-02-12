部活・サークル

2026年2月12日

【スケート部寄稿】ミラノ・コルティナ五輪　見どころ紹介　⑤フィギュアスケート

 

　2月6日に開幕を迎えたミラノ・コルティナ冬季オリンピック。2大会連続金メダルを獲得したスピードスケ－トの高木美帆選手や、ロコ・ソラーレに代わって初出場となるカーリング女子フォルティウスなど、今大会も熱い戦いに目が離せない。今回はフィギュアスケートについて、各競技の「見どころ」を東大運動会スケート部フィギュア部門に寄稿してもらった。（寄稿＝東京大学スケート部フィギュア部門・下園実聡）

 

　前回の北京五輪では日本勢が合計4個のメダルを獲得するなど、これまでも日本選手が五輪で大活躍してきたフィギュアスケート。最近はフィギュアスケートをテーマとした漫画が話題となっていることもあり、新たに興味を持った方も多いのではないでしょうか。

 

　フィギュアスケートは、音楽に合わせて演技を行い、ジャンプ・スピン・ステップといった技を評価する「技術点」と、スケートの技術や音楽の解釈などの芸術性を評価する「演技構成点」の2項目の合計得点によって順位が決まるスポーツです。五輪では、男子・女子シングル、ペア、アイスダンス、団体戦の5種目が開催されます。それぞれの種目の見どころ、魅力についてご紹介します。

 

　個人競技である男子・女子シングルは、特に各スケーターの個性が光る種目です。ダイナミックなジャンプを跳ぶ選手、スケーティング技術で魅せる選手、オリジナリティ溢れる演技で観客を沸かせる選手など、それぞれの持ち味が存分に発揮された演技を楽しむことができます。本記事では日本代表選手の魅力を画像内でご紹介していますが、彼らをはじめとするメダル候補のスケーターに限らず、出場選手全員が唯一無二の魅力を持っています。中にはミニオンの曲で演技する男子選手もおり、楽しめること間違いなしです。皆さんもメダル争いの行方だけでなく、それぞれの選手の個性にも注目して、お気に入りのスケーターを見つけてみてほしいと思います。

 

 

 

　2人1組での競技であるペアは、カップル競技ならではのアクロバティックな技が多く見られる種目です。女性が男性に投げられる形でジャンプをするスロージャンプや、男性が女性を頭上に持ち上げるリフトなどの技が特徴的で、シングルとはまた違った迫力のある演技を楽しむことができます。日本はこれまで長らくカップル競技が弱点でしたが、なんと今回の五輪では史上初めて日本のペアが2組出場し、さらにその2組がどちらも上位入賞候補であるという、かつてないほど期待が高まる状況となっています。1組目は昨年の世界選手権を制した日本のエース、三浦璃来・木原龍一組。2組目は今シーズン急成長を遂げ、先日開催された四大陸選手権で銅メダルに輝いた長岡柚奈・森口澄士組です。日本のペア競技の歴史を塗り替えることが予想される今回の五輪の行く末に、ぜひ注目していただければと思います。

 

　同じくカップル競技であるアイスダンスは、いわば氷上の社交ダンス。ジャンプは跳ばず、音楽に合わせて複雑なステップを踏み、スケーティングそのものの技術を競います。ピタリと息の合った2人の動き、ジャンプがないからこそ際立つ高度なスケーティング技術、演技中に交わされる視線や表情から垣間見える2人の絆などに注目して、彼らが作り出す世界観を存分にお楽しみください。日本からは、滑りの質の高さに定評のある全日本チャンピオン、吉田唄菜・森田真沙也組が団体戦に出場します。

 

　フィギュアスケートは、スポーツと芸術が融合した、ある意味特殊な競技であるといえます。そしてこの特殊さこそが、フィギュアスケートという競技独自の面白さを形作っているといえるでしょう。近年は試合のテレビ放送も減り、最近あまりフィギュアスケートを見ていないという方も多いかもしれませんが、ひとたび見れば、ジャンプ・スケーティング・表現など、どこに着目しても必ず楽しむことができるはずです。選手たちは皆さんが演技を見てくれるのを待っています。ぜひこの機会にフィギュアスケートを観戦し、皆さんのそれぞれの楽しみ方で、好きなスケーターや演技を見つけてみてはいかがでしょうか。

 

スケート部フィギュア部門の選手たち（写真はスケート部フィギュア部門提供）

 

