     

最新ニュース

2025年12月6日

【総長選考2026】卓越大計画を実行できる「非常時」に合ったリーダーを　運営方針会議が提案

 

　東大の運営方針会議（議長＝本田桂子・早稲田大学教授）は10月8日、総長選考・監察会議に対して次期総長の選考方法に関する意見を回答した。東大は「平時ではなく非常時にある」として、次期総長には従来にないハイレベルの経営能力が重要だとした。

 

　運営方針会議は、止まらない運営費交付金の削減などで今年度は40億円以上の赤字が見込まれる財務状況の深刻化と、急激な少子化を踏まえ、東大は「非常時にある」と分析。国際卓越研究大学（卓越大）の申請にあたり掲げた大学ランキング「世界トップ10入り」（英教育専門誌THE（Times Higher Education）の最新のランキングでは26位）の目標達成へ向け、次期総長には従来にないハイレベルの経営能力が最重要であるとした。

 

　総長に必要な資質は多岐にわたるため、優先順位を示すことが必要と提案。最重要なのは卓越大申請にあたり掲げた計画を着実に実行し、世界トップ10入りするための資質であるとし、そのためには東大の強みを活かした具体的な戦略を立案できる力や、必要に応じ「スクラップ＆ビルド」も断行できる変革推進力が大切であるとした。その上で学術的組織を経営した実績があると望ましいとした。

 

　その次に重要であるものとしては、①国際化推進力②海外の研究機関や産業界とのつながり③研究者としての業績④年120億円超（寄付金額を前年比で4倍近く伸ばした昨年程度）の寄付を集められる資金確保力⑤教育者として優れていること⑥高い倫理感や学内への配慮と、誠実さと嫌われることをおそれない胆力を持ち合わせること─とした。

 

運営方針会議が示した総長に求められる資質の案に関する表 最重要な資質としては、経営能力─特に変革推進力と世界トップ１０へのコミットと未来を切り拓く意志が挙げられた。 その次に重要なものとしては国際化推進力（含 国際的な戦略的パートナーシップ構築力）とネットワーク力、学問的業績、資金調達力、教育者としての秀逸性、高い倫理感を持ち、多様な人材（学生、教員、職員ともに）の活躍に配慮できること。誠実さと嫌われることをおそれない胆力を持つことが挙げられた。

 

　運営方針会議は結論として、総長に必要な資質の優先順位を明らかにし公開することで、より状況に即した候補者探しが可能となり、選考プロセスの透明性が高まるとした。

 

　運営方針会議は、大学経営者としての秀逸さは研究者や教育者としての能力とは必ずしも関わりないとし、学術的業績とは別に経営手腕を厳しく問う姿勢を示した。さらに東大が長らく学内から総長を選出してきた経緯を踏まえ、学内での大学経営人材の育成や、成果を上げた総長の任期延長を可能とする制度設計の検討もありうると選考のあり方そのものにも言及した。

 

　運営方針会議は、国立大学法人法の改正により、大学の中期目標・中期計画、予算・決算などの大学運営の管理を目的に今年東大に設置された組織。文部科学大臣が承認した学内委員と学外委員7名ずつで構成される。内規により、委員の藤井輝夫総長は総長選考に関わる議論には参加できない。

 

【関連記事】

【総長選考2026】パブリックコメントで「求められる総長像」問う　前回から先進性・能動性を加筆

アバター画像 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う月刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

合わせて読みたい

ニュース

アメフト　オープン戦第3戦は慶應義塾大に完敗　格上相手に流れ引き寄せられず

2019年05月20日

ニュース

東大、博士課程の授業料免除基準緩和　全学で免除手続きの簡素化も　25年度から

2025年04月12日

ニュース

東大ラクロス男子　昨年度学生日本一の慶大に勝利　開幕戦を制す

2015年08月29日

ニュース

硬式野球　悪天候の影響で21、22日の明治大学戦は23、24日へ順延に

2017年10月21日

ニュース

アメフト　オープン戦第2戦で京大に敗北　得点機のプレーが勝敗分ける

2019年05月13日

ニュース

【東京六大学野球】慶大戦　投手陣苦しみ連敗

2021年05月03日

タグから記事を検索

AI OBOG アメフト キャリア キャンパス キャンパスのひと キャンパスライフ ジェンダー スポーツ テクノロジー メディア 五月祭 仕事 入試・受験 受験 受験生応援 国際 大学 大学生活 大学院 学生生活 寄稿 就活 就職 工学 政治 教育 文化 新型コロナウイルス 本郷 東京六大学野球 東大 東大教員 東大新聞 留学 研究 社会 起業 軟式野球 連載 部活・サークル 野球 駒場 駒場祭 お役立ち情報

東京大学新聞社からのお知らせ

今後の発行予定、年末年始休業のお知らせ

2025年11月号『駒場祭特集号』

2025年10月号『音楽特集号』

『東京大学入学記念アルバム2025』発送ついてのお詫びとお知らせ

recruit




TOPに戻る