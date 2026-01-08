【寄稿】作問サークルがつくる　東大入試予想問題　生物

東大入試の2次試験まで約1ヶ月。東大独自の出題形式に慣れるためにも、本番と同じ形式の問題での演習は不可欠だ。今回は2023年より活動する東京大学作問サークル作成の国語の予想問題を掲載する。少しでも本番のイメージをつかんでほしい。（寄稿＝東京大学作問サークル）
問題
解答解説
受験
問題
解答解説
