「スキップとローファー」 から考える「普通」とは　能登半島地震・豪雨を経て

主人公の岩倉美津未（みつみ）は能登半島の先端にある架空の凧島（いかじま）町の出身。故郷の深刻な過疎化を解決するため、官僚になるという目標を立てた。T大に合格するため都内の高校に進学したが、生まれ育った能登との生活の違いを体感することになる。

記者は知人に言われたことがある。大学受験のために、高校進学にあわせて地元を離れる人など見たこともない、と。しかし美津未のように、出身地が大学進学に不利な状況に置かれ、都市部に転出する生徒は存在する。

東京に移り住んできた美津未にとって、これまでの「普通」は普通ではなくなる。遠い存在だったカラオケは、高校帰りに友人と訪れる場所になる。友人関係の構築は、頻繁にクラス替えがある都会育ちの同級生のようにうまくいくものでもない。美津未が友人と出かけるために着て行った「いっちょうら」は、東京で同居する親戚・ナオちゃんから「待って、待って」と止められるセンスだ。化粧には失敗するし、前髪は切りすぎる。

記者の地方出身の友人は「地方女子がダサいというステレオタイプには抗議したい（笑）」と半ば冗談じみて話す。確かに、「地方=ダサい」というステレオタイプは前提としてはならない一方で、この書きぶり、そしてそれに対する彼女の批判は「普通」の概念に示唆的だ。確かに美津未の格好は「東京の普通」ではないかもしれない。その尺度で測れば「待って、待って」と止められるセンスなのだ。一方で美津未のセンスは「自分にとっての普通」だった。そしてそれぞれが自らの「普通」の中に生きていて、その外は想像がつかないというのはこの友人が示唆していることだ。