ただひたすらに、ひたむきに「好き」を描いて　STUTSさんインタビュー

東大卒業後一度企業へ就職を経験したのち、音楽の道に集中し現在はトラックメイカー、音楽プロデューサー、MPCプレイヤー、DJなどさまざまな形で活躍の幅を広げ続けるSTUTSさん。そんなSTUTSさんの今まであまり語られてこなかった学生時代から、進路選択・就職、そして現在の活動に至るまでの話を聞いた。（取材・茂木和葉、撮影・岡拓杜）

「好き」と出会い、夢中になった学生時代

──音楽作りを始めたのはいつ頃でしたか

中3の終わりから高1頃ですね。とにかくHIPHOPが好きで、気付いたら自分でラップしようと思うようになって、それならラップのバックの曲も作ってみたいなと思ったのがきっかけです。

──東大を目指したきっかけは何でしたか

元々高1くらいまでは医学部に行くつもりでしたが、その頃すでに音楽がすごく好きになっていて、曲作りも始めていたんです。だから医者になるイメージがあまり湧かなくて、東京に行きたい思いもあって東大を志望しました。当時はエネルギー関係のことをやりたい気持ちがあったので理Iを受験しました。

──受験生時代の思い出はありますか

人生で一番頑張っていたかもしれないです。寮生活で、お風呂とご飯の時以外はずっと勉強して、本当にストイックでした（笑）。高2までは曲作りに没頭して、全然勉強していなくて成績も悪かったのですが、高3になって一度MPC（「MIDI Production Center」または「Music Production Center」の略称。横列4個、縦列4段で構成される格子状の16個のパッドを備え、さまざまな楽器の音をサンプリングし演奏することができる）を封印して実家に送り返したんです。そうしたら、曲作りに向いていたエネルギーがうまく勉強に向いた感じでした。

──前期教養課程はどのように過ごしていましたか

ドイツ語選択だったのは覚えています。でも1年次はあまり真面目な学生ではなくて。上京して2日目とか、大学に行き始める前から、携帯サイトで知り合ったラッパーさんのバックDJという形でクラブに行っていたので、朝の授業に出られなくなってしまって。でもそういうクラブで、自分と同じ音楽を好きな人がこんなにたくさんいるんだと驚きました。中高では自分と同じ音楽を聴いている人があまりいなくて、頑張って布教しようともしたのですが、あまりみんなにはまらなかったんです。でも東京のクラブで友達の輪が増えて、仲間みたいなものが出来ました。携帯サイトで知り合ったラッパーさんのライブに自分も参加したり、そこで出会ったラッパーさんとまた一緒に活動したり。JJJやKMCさん、PUNPEEさんなど、今も一緒に曲を作っている人の中には当時出会った人も多いです。PUNPEEさんはその頃すでにHIPHOP界隈で有名だったので、憧れの人と喋るような感覚でした。東大音感とかPOMP（東大が拠点の音楽サークル）の新歓にも行ってみたんですけど、楽器経験を記入するところがあって、経験したことないなと思って入るのを辞めてしまいましたね。どちらか入っておけばよかったなとも思います（笑）。

──勉強と自分のやりたいことのバランスの取り方はどうしていましたか

自分に関しては一番優先することとして音楽をやることがずっとあったので、バランスが逆転してしまったのかもしれないですね。でもそれが本当にやりたいことなら、やったらいいと思います。でも規則正しい生活は心掛けた方がいいかもしれない（笑）。

──東大で印象的な出会いはありましたか

自分のクラスが結構数学好きな人が多くて、1年次の最初の集まりの時、クラスの人たちが数学の本をバンって出してみんなで解き始めて。あ、これが東大なんだ、と思った記憶がありますね。でも、なんかみんな楽しそうで、それはすごく素敵なことだと思いました。

──大学の行事で印象に残っているものはありますか

KOMAMO（KOMAMORPHOSE）というイベントが印象に残っています。2005年から10年ぐらいまで学祭でやっていて、当時アングラのシーンで活躍しているようなラッパーさんやDJが来るイベントだったんですが、その人たちがやっているクラブのイベントに1、2年次に行ったりしていました。クラブミュージックっていうかテクノとかハウス的な感じだったので、その時自分がやっている音楽とは少し違ったのですが、大学院生の時にライブアクトで呼んでもらえて、駒場祭でパフォーマンスしたこともありました。あとは1年次に学祭でたい焼きみたいなものを作った記憶もあります。