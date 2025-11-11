     

2025年11月12日

THE大学ランキング2026　東大は順位を2つあげて26位

　英国の教育専門誌Times Higher Education（THE）は10月9日、世界大学ランキング2026を発表。東大は総合83.5点で26位となった。3年連続で順位を上げ、2015年の23位以降、最高の順位を記録した。昨年は83.3点で28位だった

 

東大の順位の推移 2016年での43位から、 17年39位、 18年46位、 19年42位、 20年36位、 21年36位、 22年35位、 23年39位、 24年29位、 25年28位、 26年26位となった。 なお、THE大学ランキングは25年に2026年版が発表される仕組みだ。
長い時間をかけて東大は大学ランキングの数字を回復させてきた

 

　THE世界大学ランキングは教育・研究環境・研究水準・産業・国際性の五つの指標から各大学のスコアを算出する。東大は総合では83.5点（昨年比0.2点増）だった。教育では94.7点（10位、昨年比0.6点増）研究環境では94.2点（14位、昨年比増減なし）と高い順位を残した指標もある。産業は3年連続で100点だった。

 

　一方、国際性の50.8点（昨年比0.4点増）や研究水準の68.2点（昨年比0.1点減）は低評価が際立つ。いずれも上位100位にもランクインできなかった。国際性がたびたび課題に挙げられるが、研究水準の評価も伸び悩む。

 

　総合首位は10年連続で英オックスフォード大学。今年も上位10校は英米の大学が独占した。国際卓越研究大の申請にあたり、東大はランキングトップ10入りを目標としている。THEによれば、日本の上位大学のうち昨年度より順位を上げたのは東大など4％だった。

 

今年度の大学ランキングの順位表 1位がオックスフォード大学（英）の98.2点 2位がマサチューセッツ工科大学（米）の97.7点 3位がプリンストン大学（米）とケンブリッジ大学（英）が97.2点で同率 5位がハーバード大学（米）とスタンフォード大学（英）が97.1点で同率 だった アジアの大学では 12位の清華大学（中国）が93.0点 13位の北京大学（中国）が92.3点 17位のシンガポール国立大学（シンガポール）が89.7点 だった。 東大は83.5点で世界26位、アジアでは4位だった。
東大はアジアでは4番手となった
