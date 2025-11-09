【寄稿】東京大学運動会ロゴマーク募集　あなたのデザインが東大のスポーツ史の1ページに（140周年記念事業）

東京大学運動会は、1886年の創立以来130年以上にわたり、東大のスポーツ活動の中心を担ってきた。来年に設立140周年を控える中、運動会は「未来へつなぐ、東大スポーツの象徴」となるようなロゴマークを募集している。運動部を取りまとめ、記念事業を企画している総務部に、募集の概要について寄稿してもらった。（寄稿＝植田亮・運動会総務部）

私たち東京大学運動会は、2026年に設立140周年という大きな節目を迎えます。この歴史的な機会を記念し、運動会の「これまで」と「これから」を象徴する、新たなロゴマークのデザインを広く公募することとなりました。

運動会は、創設以来、東大のスポーツ活動の中核を担い、学生の心身の育成と、キャンパスの活気づくりに貢献してきました。

140周年は、これまでの伝統を受け継ぎつつ、新たな時代に向けて運動会がさらに飛躍するための第一歩です。

今回募集するロゴマークは、その新たな象徴として、運動会各部のユニフォームや140周年記念事業の各種広報物、記念品などに幅広く使用されます。あなたのデザインが、東大のスポーツの歴史に、新たな1ページとして刻まれるかもしれません。

皆さまの「想い」を形に

デザインの経験がある方はもちろん、「運動会を応援したい」「大学の歴史づくりに参加したい」という熱い想いをお持ちの方まで、多くの方からのご応募をお待ちしています。

東大のスポーツの伝統と未来を、あなたのデザインで表現してみませんか。

詳細な募集要項やデザインの規定については、下記リンク先の特設サイトをご確認ください。皆さまの創造力あふれる作品を、運動会一同、心よりお待ちしております。

募集概要

募集内容： 東京大学運動会のロゴマーク

東京大学運動会のロゴマーク 賞金： 最優秀賞（採用作品） 50万円、優秀賞（二次選考を通過した3点程度）QUOカード1万円分。

最優秀賞（採用作品） 50万円、優秀賞（二次選考を通過した3点程度）QUOカード1万円分。 応募資格： 在学生、教職員、卒業生、一般の方など、どなたでも応募できます。

在学生、教職員、卒業生、一般の方など、どなたでも応募できます。 応募締切： 2025年11月30日（日）

2025年11月30日（日） 応募方法： 以下の特設サイトの応募フォームよりご提出ください。

特設サイト（応募はこちらから）

https://services.undou-kai.com/contest/undou-kai_logo_140/