「合成母音？　声調？　名詞の性？」　歴史言語学で紐解く「2外」の謎

東大の前期教養課程の1年生の多くは、初修外国語(いわゆる「第二外国語」「二外」)として(表1)にある言語のいずれかを1年間学ぶ。学習を進めると、不条理・不規則に思えるような現象に出会うこともあるはずだ。しかし、その「不条理・不規則」は、その言語以外の言語でも見られる「規則的」な変化と関わっていることがある。一体どのような説明ができるのだろうか。歴史言語学などが専門の小林正人教授(東大大学院人文社会系研究科)への取材などから、初修外国語の「なぜ」を解き明かす。(構成・金井貴広、小原優輝)

(表4) の活用を用いて、英語のhave+過去分詞に当たる形の表現を作ることもできる。例えば「I have finished my homework」という文をドイツ語に訳すと、 (表5) の①のようにich habe という形が出てくる。これは (表4) 中の「I have」の形だ。しかしややこしいことに、「I have left」という文章をドイツ語訳しようとすると②のように違う形になってしまう。ich bin というのは、英語の「I am」に当たる形だ。

つまり、英語の現在完了形に対応する形がドイツ語には2種類ある。いわば「have+過去分詞」パターンと「be+過去分詞」パターンだ。同様の使い分けはフランス語やイタリア語にもある。「基本は『have+過去分詞』パターンで、一部の自動詞は『be+ 過去分詞』パターン」というように習うだろうが、なぜ2種類も表現の形式が存在するのだろうか。

鍵は「過去分詞」にある。まずは「have+過去分詞」パターンがどうして完了形を表せるのか考えたい。例えば「I have finished my homework」という英文。「have」が動詞で「finished my homework」が目的語だと考えることもできないだろうか。つまり「I have finished my homework」は「私は終えられた宿題を持っている」という意味だとも考えられる。実は英語でもドイツ語などでも、「〇〇は△△された××を持っている」という構文を使っているうちに、これが完了の意味を表す構文として定着したのだ。

「be+過去分詞」パターンも同様の成り立ちを考えることができる。(表5)②の「Ich bin gegangen」(英語に一単語ずつ訳すと、「I am left」)という形は、元々「私は、行った状態にある」という意味で使われていたのだ。「〇〇は△△した状態である」という構文を使っているうちに、これも完了形の意味を表す構文として定着してしまったのだ。英語では、現在では「have+過去分詞」パターンの構文しか使われないが、現在のドイツ語などではどちらの構文も使われている。文法は時間をかけて変化するものだ。話者が無意識に表現を分析し直して、それが高頻度で用いられて定着すれば新たな構文になるのである。

⑤【スペイン語など】 時間には点と線がある?

さて、これら完了の形式は、過去のことを表すのにも用いられている。つまり、①のドイツ語やフランス語では英訳すると「I finished my homework」にもなるのだ。実際にこれらの構文を、フランス語文法では「複合過去」、イタリア語文法では「近過去」と呼ぶ。過去と現在完了の違いは、大まかにいうと、説明している出来事をいつのこととして取り上げるか(参照時)の違いだけだ(図5)。