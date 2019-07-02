QS世界大学ランキング　東大過去最高の22位　国際性は低評価続く

英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ（QS）社が毎年発表している世界大学ランキングの最新版が6月19日に発表され、東大は昨年から一つ順位を上げて過去最高の22位だった。国内首位を維持し、アジア内順位も昨年同様4位だった。（表）

「学術評価」（100点満点、以下同様）は昨年、一昨年に続いて満点。「企業評価」は99.1 点（昨年比0.4 点減）で16位、「学生1人当たりの教員数」は93.3 点（同0.9 点減） で69位と両方昨年より点数を下げたものの高評価。「総合評点」は84.3 点（同1.0 点減）だった。

国際性は他の項目に比べ低評価。「外国人教員数」で11.1点（同1.2点減）「外国人学生数」では26.2 点（同0.7 点増）だった。研究力の指標とされる「教員1人当たりの論文被引用数」も67.9 点（同4.3 点減）と減少した。

他に国内で上位100校に入ったのは京都大学(33位)、東京工業大学(58位)、大阪大学(71位)、東北大学(82位)と去年と変わらない顔触れだった。1位は8年連続でマサチューセッツ工科大学だった。

この記事は2019年7月2日号からの転載です。本紙では他にもオリジナル記事を公開しています。

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