LATEST NEWS 2019年7月2日

このエントリーをはてなブックマークに追加

QS世界大学ランキング　東大過去最高の22位　国際性は低評価続く

LATEST NEWS, NEWS, PICK UP

　英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ（QS）社が毎年発表している世界大学ランキングの最新版が6月19日に発表され、東大は昨年から一つ順位を上げて過去最高の22位だった。国内首位を維持し、アジア内順位も昨年同様4位だった。（表）

 

（表）QS世界大学ランキング（主な大学を抜粋）

 

　「学術評価」（100点満点、以下同様）は昨年、一昨年に続いて満点。「企業評価」は99.1 点（昨年比0.4 点減）で16位、「学生1人当たりの教員数」は93.3 点（同0.9 点減） で69位と両方昨年より点数を下げたものの高評価。「総合評点」は84.3 点（同1.0 点減）だった。

 

　国際性は他の項目に比べ低評価。「外国人教員数」で11.1点（同1.2点減）「外国人学生数」では26.2 点（同0.7 点増）だった。研究力の指標とされる「教員1人当たりの論文被引用数」も67.9 点（同4.3 点減）と減少した。

 

　他に国内で上位100校に入ったのは京都大学(33)、東京工業大学(58)、大阪大学(71)、東北大学(82)と去年と変わらない顔触れだった。1位は8年連続でマサチューセッツ工科大学だった。

 

この記事は2019年7月2日号からの転載です。本紙では他にもオリジナル記事を公開しています。

ニュース：院生 日立製作所3年ぶり1位　18年度就職状況　コンサルは順位変動激しく
ニュース：QS世界大学ランキング　過去最高の22位　国際性は低評価続く
ニュース：駒場第一グラウンドで改修記念式典
企画：卒業生に続け　就活体験記
企画：2018年度 全学部・大学院 就職先一覧
企画：「まず就活」の前に　フリーランスという道を探る
新研究科長に聞く：④農学生命科学研究科　堤伸浩教授
キャンパスガール：上野美和子さん（文Ⅲ・2年）
【広告】：マイクロソフト製品の魅力に迫る　ビジネスの在り方を変革

※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ

東京大学新聞 東京大学新聞

東京大学新聞は、1920年に創刊された、東京大学の学生が編集を行う週刊の新聞です。東京大学にまつわるニュース、スポーツやサークルなど学生のさまざまな活動、進学や受験、就職などの情報をお伝えいたします。

東京大学新聞の最新の記事

同じ記者の記事

INTERVIEW / PROFESSOR

東大女子は入れないサークルや東大美女図鑑　ジェンダー論が専門の東大教授はどう見る

2016年08月05日

INTERVIEW, PROFESSOR

INTERVIEW / FEATURE

高橋まつりさんの死は人ごとか　東大OGの過労死を巡って

2017年05月16日

FEATURE, INTERVIEW

LATEST NEWS

東大の15年度就職状況、上位顔ぶれ変わらず　情報・通信から新顔も

2016年07月05日

LATEST NEWS, NEWS

LATEST NEWS

東大の16年度就職状況、三大銀行が上位独占　電通は倍増で学部10位

2017年07月04日

LATEST NEWS, NEWS

INTERVIEW / FEATURE

TVアニメ「宇宙よりも遠い場所」制作秘話　いしづかあつこ監督インタビュー

2018年11月21日

FEATURE, INTERVIEW

INTERVIEW / OBOG

『進撃の巨人』が生まれるまで　編集者川窪慎太郎さんインタビュー

2014年08月13日

INTERVIEW, OBOG

関連記事

SPORTS

部員が見る軟式野球部 2015年度春季リーグ戦第1戦

2015年04月20日

NEWS, SPORTS

SPORTS

東大硬式野球　慶大に連敗で１勝６敗に

2015年10月05日

NEWS, SPORTS

SPORTS

アメフトオールスター戦　岡崎恭直選手に個人賞　東大からは6選手が出場

2018年01月24日

NEWS, SPORTS

SPORTS

ホッケー男子　今季初得点も逆転負けで1部2部入替戦出場が決定

2016年05月28日

NEWS, SPORTS

SPORTS

硬式野球部、9安打放つも11残塁　8失点で2試合連続の完封負け

2016年04月11日

NEWS, SPORTS

SPORTS

硬式野球部　今季最多6得点も九回に4失点し逆転負け

2016年09月18日

NEWS, SPORTS

合わせて読みたい

NEWS 2017年12月05日

QSアジア大学ランキング発表　東大は昨年同様13位

COLUMN 2016年06月29日

東大に代わるアジア大学ランキング首位　シンガポール国立大とはどのような大学なのか

NEWS 2018年10月19日

THE世界大学ランキング　総合42位に上昇教育・研究で高評価

NEWS 2014年07月17日

東大、最新の世界大学ランキングで13位

NEWS 2016年09月20日

京大から国内首位奪回　QS世界大学ランキング　アジア5位に上昇
TOPに戻る

Copyright © (公財)東京大学新聞社, 2018 All Rights Reserved.

Developed by Startbahn, Inc. Startbahn, Inc.