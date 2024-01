【連載】世界へ飛び立て！今昔あちこち留学体験記～北米編～

留学には不安と困難がつきものだが、それは時代も場所も問わないだろう。そこで東大新聞では、北米・東南アジア・中東へ赴いた東大教員・学生からの留学体験記を集めた。第1回となる今回は北米。今後の留学への指針、更には金銭面での対策や現地の状況を知る手がかりとしてほしい。【寄稿=山崎美羽】

マサチューセッツ州で濃密な時間を【 山崎美羽さん】

私は今年の夏、アメリカのHarvard UniversityのSummer Schoolの7 weeks programに参加しました。マーク・ザッカーバーグの住んでいた寮で生活し、道には野生のリスやウサギのいる川沿いの美しい街で過ごした日々は幸せであふれていました。授業は“Globalization and Global Justice”と“Politics and Governance in the Global South”を受講しました。

私は「せっかくの一度きりの機会、絶対“make the most of”しよう」と意気込んでいました。そのため、可能な限り多くの人に社交的に話しかけたり、様々なイベントに参加したりしました。留学で大切なことは「周囲にどう思われるか」を考えないことだと思います。「自分が何をしたいか」に集中し、英語が出ないために相手を困らせるからと話しかけなかったり、自分が急に遊びに参加したら迷惑かもしれないと遠慮したりすることはせず、どう1日1日をここでしかできない経験で満たすかを常に考えることが大切だと思います。

ですが、新しい環境で英語に囲まれて過ごす中で、疲れてしまう時もあります。そんな時には、自室でゆっくり寝る時間や1人で美しい街を自転車で巡る時間も大切だったと感じています。

私のお気に入りの場所は寮の食堂です。留学は、最初は孤独の不安と隣り合わせですが、それは新たな出会いにあふれているということでもあります。食堂は、新しい人に出会って互いの国の文化について話したり、自然と政治についての議論が生まれたりする空間で、刺激に満ちていて、毎食が楽しみでした。しかし、やはり近い地域からの人たちで集まりがちなために、欧米出身の人と仲良くなることに苦労しました。ですが、勇気を出して話しかけると出身地域関係なくフレンドリーに迎え入れてくれるため、飛び込む勇気を持つことの大切さを知りました。

1点、私が強く後悔していることがあります。それは日記を後半つける時間が取れなかったことです。刺激的な会話も、こうして4ヶ月経つと忘れてしまいます。交わした細かな会話を忘れないよう、ぜひぜひ日記を毎日書いてください。

気になる金銭面についてお話しします。物価高に加えての円安は厳しかったですが、programが提供する無料のactivityや学生証があると無料になる美術館に行けば、お金をかけずに充実した経験ができました。航空便は、トランジットを工夫してください! 私は、行きはハワイ、帰りはアブダビでの乗り換え時間が長い航空便を選び、待ち時間で空港の外に出てワイキキビーチに行ったりラクダに乗ったりしました。航空券は安価で新たな経験ができて一石二鳥です。

私はGlobal Leadership Programの一貫で留学したため、学費の半額は援助していただき「東大友の会」様の奨学金でも支えていただきました。これらのサポートなしでは学費の高いアメリカに2ヶ月弱も留学することは絶対に叶いませんでした。ぜひこれらの制度を活用してみてください。

私は今まで弁護士を目指していましたが、この留学をきっかけに、海外を渡り歩くような仕事がしたいと考えるようになり、現在絶賛悩み中です。不安でいっぱいの初日に気持ちを落ち着かせるために買ったアロマキャンドルも、すぐに存在を忘れるほどの楽しい毎日でした。ぜひ留学にチャレンジして人生で最も濃密な日々を過ごしてください。応援しています!