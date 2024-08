【前編】ホームズシリーズはなぜ愛されるのか　名探偵ホームズとホームズシリーズの魅力に迫る

【後編はこちら】

『ストランド・マガジン』とコナン・ドイルの魅力に迫ります

ロンドン警視庁(スコットランド・ヤード)の警部。ホームズをライバル視する一方で、難事件解決のためホームズに助言を仰ぎにくることも。当初はホームズを侮っていたが、共に事件を解決する中でお互いに認め合うようになっていく。

西村教授は『六つのナポレオン』でのレストレード警部の発言を引用。「レストレード警部はホームズの鮮やかな推理を見て、「わたしたち(ロンドン警視庁)はあなたを誇りに思っています。(中略)あなたと喜んで握手しようとしない者は一人もいないでしょうな」と評価します。ライバルだけど純粋に尊敬もしていますね」

優秀な頭脳と犯罪の才能を持った元大学教授。自らの手を汚さずに大勢の部下を操り、犯罪計画を実行する。ホームズ最大の敵であり、ホームズにロンドンのほぼ半分の悪事はモリアーティの手によるものと言わしめた。『最後の事件』でライヘンバッハの滝でホームズを待ち伏せ、戦いの末に滝壺へ転落し、死亡する。

モリアーティが登場するのは全60作品のうち、5作品のみ(名前のみの言及も含む)。人気や知名度と比べると、予想以上に登場回数が少ない。西村教授は、あまり登場しないからこそ恐ろしさが増すと語る。「多くが語られないからこそ圧倒的な脅威として読者に印象付けられ、ホームズすらも負けてしまうのではないかと思わせる魅力があります」

次は、ホームズシリーズの中でも特に人気のある5作品を名言と共に紹介する。

“There’s the scarlet thread of murder running through the colourless skein of life, and our duty is to unravel it, and isolate it, and expose every inch of it.”(人生という無色の糸かせの中に殺人という1本の緋色が紛れ込んでいる。ぼくたちの仕事はその緋色の糸をほぐして、分離して、そのすべてを端から端まで取り出すことなのだ。)

国を揺るがすスキャンダルに挑め『ボヘミアの醜聞(しゅうぶん)』

“It is a capital mistake to theorise before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.”(まだ、判断を下すようなデータはないよ。データが揃わないのに推理をするのは、大きな間違いだ。事実に合う理論を組み立てないで、知らないうちに、理論に合わせて事実を捻じ曲げてしまいがちだからね。)

ある夜、ボヘミアの貴族フォン・クラム伯爵(はくしゃく)と名乗る覆面の男が依頼にやってくる。ホームズはその正体がボヘミア国王であると即座に見破る。オペラのプリマドンナであるアイリーン・アドラーが若き日の国王と撮影した写真を持っており、それを用いて国王の結婚を妨害しようとしているという。国王に写真の奪還を依頼されたホームズは調査を始めるが、アイリーンに出し抜かれ…。女性嫌いのホームズが「あの女性」と敬意を込めて呼び続けたアイリーン。ホームズ人気を決定づけた一作。

「意外」なトリックに驚き『赤毛組合』

“The more bizarre a thing is the less mysterious it proves to be. It is your commonplace, featureless crimes which are really puzzling, just as a commonplace face is the most difficult to identify.”(ふつうは、事件が奇妙であればあるほど、かえって本質は、わかりやすくなるものなのだよ。一番わからなくて困るのは、何の特徴もない犯罪なのだ。それはちょうど、ありふれた顔を覚えにくいのと同じことさ。)

質屋を経営するウィルスンは、最近雇った男に勧められ、奇妙な団体「赤毛組合」に入会した。燃えるように見事な赤毛の男に、楽な仕事をするだけで高給をくれるという。『大英百科事典』を書き写すだけという仕事を与えられたウィルスンだが、突如組合は解散されてしまう。「赤毛組合」の謎を解くホームズは、意外な事件とのつながりを暴く。本作のトリックは「赤毛トリック」と呼ばれ、ミステリ界に大きな影響を与えた。

心温まるラストが魅力『青いガーネット』

“My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don’t know.”(わたしは、シャーロック・ホームズです。ほかの人が知らないことを知っているのが、わたしの仕事です。)

ある日帽子とガチョウを拾った便利屋ピータースン。ガチョウの胃の中から、最近伯爵夫人から盗まれたという青いガーネットが出てくる。ガーネットはどうやってガチョウの胃袋に入ったのか? ホームズとワトスンは聞き込みを続けガチョウの仕入れ先を突き止めるが、自分たちよりも先にガチョウについて調べている男がいるという。犯人を突き止めたホームズがとった行動とは? 帽子を見ただけで持ち主の暮らしぶりを推理したり、情報を得るために賭け事をしたり。ホームズの魅力にあふれた傑作の一つ。