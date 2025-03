【幕間閑談】ミュージカル『SIX』（日本キャスト版）　 王妃たちによるド派手な歴史リミックス・ショー 「私」を取り戻す物語

5番目の妻・ハワードは、幼少期から周囲の男性に性的な関係を強いられていた。その後ヘンリーに嫁ぐ。わずか19歳で若く美しいハワードはヘンリーに寵愛(ちょうあい)されるが、浮気を理由に打首となった。幼少期から周囲の男性に求められるまま関係を持ち、王に求められれば結婚した。「All You Wanna Do(あなたがやりたいこと)」に応えてきたけれど、自分の美しさと体を搾取されていただけなのだと、悲痛な叫びを歌い上げる(“All You Wanna Do”)。

ポップな音楽と軽快なリズムに乗せて、5人の王妃たちの苦悩や痛みが語られていく。最後の妻・キャサリン・パーは最愛の恋人トーマス・シーモアに別れを告げ、ヘンリーの求婚に応え、王妃として晩年の王に寄り添った。パーは許されるのなら、ヘンリーに対して「I Don’t Need Your Love(あなたのものにはならない)」と告げたかった。しかしヘンリーの求婚には逆らえないのだから、「I Don’t Need Your Love(もう私を愛さなくていい)」とトーマスに向けて涙ながらに歌う(“I Don’t Need Your Love”)。パーは、その後王に嫁ぐが先立たれた。歴史の教科書では、パーは「ヘンリー8世最後の妻」と説明が付される程度だろう。しかしパーは「私には他がある」と叫び「自分自身の人生」を語り出す。作家として本を書いたこと。女性教育を拡大して女性でも聖書を学べるようにしたこと。しかし、ヘンリーの歴史の中では、パー自身の人生は消えてしまう。