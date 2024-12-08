东大研究生院・医学信息生命专业入试信息网站疑设“六四天安门”关键词　或意在阻碍中国留学生入学

东京大学新闻社调查发现，东大研究生院某专业的入学考试信息网站曾一度将“六四天安门”设为关键词。去年8月至9月该关键词被写入源代码，直到今年3月才被删除。在此期间，该网站可能无法从中国境内访问。这引发了关于该举措是否旨在阻碍中国留学生入学的质疑。

该敏感关键词出现在新领域创成科学研究科・医学信息生命专业的入学考试信息页面和英文版主页上。在这些页面的源代码（用编程语言编写的网页信息文档）中，该词被设置为元关键词（用于向搜索引擎传递页面内容，不会直接显示在网页上）。调查显示，该关键词大约是在去年8月12日至9月29日期间被写入的。（见图1、2）相关页面本身并未涉及任何与天安门事件相关的内容。

该时段关键词被写入的情况已通过日本国立国会图书馆运营的网络存档项目（WARP）及网页存档平台“Wayback Machine”得到确认。一些媒体于6日晚上8点左右对此事进行了报道。

“六四天安门”一词指的是1989年6月4日发生在中国北京的天安门事件。据称，由于中国的信息审查制度，网站若含有与天安门事件相关的词汇，可能会在搜索结果中被屏蔽。因此，被写入敏感关键词的网页可能在一段时间内无法从中国境内访问。关于该不当关键词的设置，有人怀疑这是有意为之，意在排除中国考生。

东大在3月接到信息提供后获悉此事，表示“深感遗憾”

据东大宣传部门表示，东大在今年3月接到信息提供后，确认了该关键词被写入的事实。医学信息生命专业随后删除了该敏感关键词，并对系统进行了更新，以防止不当关键词再次被混入源代码。为防止类似事件再次发生，今后将对源代码进行定期检查。目前，新领域创成科学研究科正在核实该关键词被写入的具体经过及相关事实。

东大在UTokyo Compass（藤井校长就任后表明的东大基本方针）中提出了“成为全球任何人都想要前来的大学”的目标。此外，东大于2022年制定了《东京大学多样性与包容性宣言》，一直致力于尊重多样性和推动包容性。东大宣传部门表示，如果确实存在阻碍特定国家访问的意图，这将与东大接纳国内外多元化学生和教职员工的方针背道而驰，属于不当之举，对此深感遗憾。

曾有因发表歧视性言论而被惩戒解雇的案例

2019年，时任情报学环特任副教授的大泽升平在推特（现X）上发帖称“（我经营的）Daisy公司不会录用中国人”，引发争议。对此，情报学环・学际情报学府发布声明，称该言论“不当”并致歉。次年，大泽被东大予以惩戒解雇。

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